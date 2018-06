150 milliós pályázat a határ menti régió versenyképességéért - Összefognak az informatikai cégek

A határ menti régió informatikai cégeiből álló közösségeit hivatott erősíteni az a projekt, amely oktatási programot, szakmai rendezvényeket is tartalmaz, és a résztvevő informatikusok szakmai tudását számba vevő adatbázist is kiépítenek.



Gortva-Kónya Mónika, a Porta Novum Nonprofit Kft. projektmenedzsere lapunknak elmondta, a határ mindkét oldalán vannak informatikai cégeket tömörítő klaszterek, hasonló üzleti lehetőségekkel és problémákkal – ezeket a Szeged-Szabadka-Újvidék tengelyen működő cégek közösen orvosolnák a most indult projektben.

– A IT-cégeknél nem számít az országhatár, hiszen a technológia azonos nyelvű, így ha egy klaszteren belüli cégnek szakemberhiánya van, a másik segíthet neki. Ezzel is tudjuk egymást erősíteni a pályázat révén – magyarázta a keddi szegedi tájékoztatón. Egy online felületet is létrehoznak, amelyen a 104 céget tömörítő 3 klaszter mellett másokkal is tudnak kommunikálni például arról, hogy milyen szakemberekre van szükségük, de akár informatikai cégalapításhoz is beszerezhetnek az érdeklődők hasznos információkat. – Egy cég életében nagyon hullámzik, hogy milyen szakemberekre van szüksége, hiszen függ attól, hogy milyen üzleteket szerez meg. Az IT-kompetencia-adatbázist ezért is várják a klasztertagok, mert így egymást segítve kiegyenlíthetik ezt a hullámzást. Egy rövidebb projekt kedvéért ugyanis nem feltétlenül vesznek fel új munkavállalót – magyarázta Gyenizse Pál, Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter operatív elnöke.



A pályázat részeként a legkeresettebb fejlesztői ismeretekről teljes oktatási programot dolgoznak ki, képzéseket is tartanak, míg Szabadkán egy inkubátorház épül. – Az a cél, hogy Szeged informatikai nagyhatalommá váljon. Ehhez azonban szükség van arra is, hogy maga a város is fejlődjön, mert csak akkor lesz vonzó a szakemberek számára, ha minden szolgáltatást megtalálnak helyben – fogalmazott Gyenizse Pál lapunknak. A 2020 áprilisában záruló, 120 millió forintos uniós támogatással megvalósuló, 150 millióból megvalósuló projekttel az is a célja a feleknek, hogy elősegítsék az IT-szektorban dolgozók helyben maradását.