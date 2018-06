154 bűnös tégla

Murányi László a monostornál. Ez a hely ma is magasabban van, mint az árvízvédelmi gát.

Csongrádtól négy kilométerre, egy övzátonyon állunk a Tisza hullámterében. A domb a földtörténeti pleisztocén és holocén korszak fordulóján jött létre, ma is magasabb, mint a töltés teteje. Sosem lepte el a folyó, ezért régóta lakott hely volt. Az Árpád-kor óta Ellés a neve. A Bár-Kalán nemzetségé volt, ők építettek ide monostort, templomot. Jártak itt a tatárok, a törökök, 1783-ban ismét négy kertészcsalád lakta, 1814-ben a Károlyiak dohánykertészete volt itt. 1862-re a régi épületeknek csak a kőalapja volt meg. 1894-95-ben a szabályozás révén Ellés az új Tisza-meder bal partjára került. – Még a téesznek is volt mit elbontani innen. Az ősi fákat akkor vágták ki – mondja Murányi László. A szegedi múzeum régészei 1983-ban bejárták a helyszínt, amikor egy kotrógép árkot ásott, és sírok kerültek elő. Az 1990-ben elkezdődött ásatások során több mint háromszáz sírt tárt fel a Pávai Éva régész vezette csapat.Az egykori monostor ma zarándokhely, az Összefogás Csongrádért Egyesületnek köszönhetően, amely pályázati pénzből azonos magasságú téglafalat húzatott a réti mészkőalapra, tájékoztató táblákat, szeméttárolókat helyezett ki. Terméskőből utat is építtetett a gáttól, hogy sáros időben is el lehessen ide jönni. – A romot megszentelték. Mária-napkor itt misét tartunk, utána pedig szeretetvendégséget. Évről évre többen jönnek – mondja Murányi, aki csongrádi önkormányzati képviselő és az egyesület elnöke.Az is megér egy misét, hogyan sikerült ezt véghezvinni. Miközben a munka folyt, a természetvédelmi hatóság azt vizsgálta, a munkagépek zavarják-e a madarak költését – nem zavarták –, a múzeum minden egyes tégláról tanúsítványt kért, hogy bírja-e az időjárás viszontagságait. Az irányító hatóság utóbb 154 tégláról megállapította, hogy régi. Arra hivatkozva, hogy használt anyagot nem lehet beépíteni, bírságot állapítottak meg, és a pályázati pénz egy részét visszatartották, majdnem egy évig. Utóbb, a kormányhivatal közbenjárására kiderült, a hatóságnál rosszul értelmezték a jogszabályt, mégis jár a pénz.Ellésen ma is van élet. ÉVA – olvashatjuk a fal tetején egy helyen, téglából kirakva. Titok, mit jelent ez, a tájékoztató táblák sem említik. – Nemrég találtam egy koszorút az apszisban, és akkor úgy éreztem, megérte ez a munka – mondja Murányi. – Az volt ráírva, „hálából az ősöknek, Móra Ferenc Gimnázium, Kiskunfélegyháza". A tatárjárás idején innen elmenekült emberek közül sokan ugyanis ott telepedtek le és kezdtek új életet.