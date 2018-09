155 alkotás kap helyet a Reök-palotában - Kiállítás nyílik a Mihályfi-gyűjteményből

155 festménnyel és grafikával várja a Reök-palota a csütörtök délutáni megnyitó után a látogatókat. A kétszintes kiállításon olyan alkotók képei, tusrajzai köszönnek vissza a falakról, mint Rippl-Rónai József vagy Derkovits Gyula.– A XX. században a műgyűjtés nem tartozott a támogatott dolgok közé. Mihályfi Ernő még a 20-as, 30-as években újságíróként figyelt fel a kortárs, progresszív művészekre. Elkezdett támogató kritikákat írni azokról, akik a pályájuk elején jártak. Később, 1945 után lehetősége nyílt vásárolni, akkor alakult ki a gyűjtemény, amely 800 műből áll – avat be Nátyi Róbert művészettörténész a gyűjtemény létrejöttébe, amely a századfordulótól egészen az 1960-as évekig tartalmaz képeket.Mikor 1972-ben Mihályfi elhunyt, felesége, lévén megyei volt a férje, a Nógrádi Múzeumnak ajándékozta ezek jelentős részét. Azóta bizonyos képek folyamatosan szerepelnek kiállításokon, viszont az, hogy közülük 155-öt egyszerre mutassanak be, kivételes pillanat.– Van egyfajta történeti koncepció, ahogy végighaladunk a termeken – magyarázta Nátyi Róbert. Először Mednyánszky László műveivel találkozhat a belépő, öt rajzot láthat tőle. Őt követi Rippl-Rónai és Gulácsy Lajos. Ők természetesen nem voltak kortársai Mihályfinak, mégis úgy érezte, integrálnia kell műveiket gyűjteményébe. Persze a barátság, a személyes kapcsolat miatt jelentős kollekció alakult ki egyes festők műveiből, így Czóbel Béla festményeiből is. A termeken végighaladva találkozhatunk még Tihanyi Lajos, Mattis-Teutsch János és Nemes-Lampérth József képeivel is. A kiállítás november 4-ig látogatható.