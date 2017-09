155 program 35 településen: Frank Júlia, Endrei Judit és Grecsó Krisztián a könyvtári hét vendége

A szegedi Somogyi-könyvtár szervezésében az egész októbert megtöltik az olvasásnépszerűsítő előadások, kiállítások, játékok. – A megye 35 településén 155 programba lehet bekapcsolódni. Frank Júlia szakácskönyvszerző lesz a vendég Maroslelén, Üllésen és Tömörkényben, Endre Judit korábbi tévébemondóval beszélgethetnek az érdeklődők Makón és Csanádpalotán – mondta Genczinger Ildikó, a megyei hálózat vezetője a pénteki sajtótájékoztatón. Az eseményekről bővebben itt A szegedi programok közül Dobosné Brezovszky Anikó Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László hétfői zenés irodalmi estjét emelte ki. Kedden Varga Bea (On Sai) sci-fi íróval, szerdán Benkő László történelmiregény-íróval találkozhatnak az olvasók. A könyves vasárnapon a Dóm téren és a Mars téren is kínál olvasnivalót a bibliotéka, lesz kedvezményes beiratkozás is. A részletek a www.sk-szeged.hu honlapon elérhetők. A 12 szegedi fiókkönyvtár 60 programot tartogat. Haui József, Vízipók, csodapók és Doktor Bubó megálmodója lesz a vendég Dorozsmán. Csupor Dezső egyetemi adjunktus a gyógyszerekről és gyógynövényekről szóló tévhitekről ad elő a Francia utcai és az odesszai fiókkönyvtárban.