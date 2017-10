15 év közérdekű adataira kíváncsi a Fidesz és a KDNP

Haág szerint alig telik el úgy nap, hogy ne pattanna ki korrupciós botrány Botka László polgármester közvetlen környezetében. Példának említette a VIP-parkoló-botrányt, a Szeviép-ügyet és a Mars téri piacot. A KDNP-s politikus közölte, ha nem kapják meg a kért információkat, akkor bírósághoz fordulnak.



„Ha közpénz elköltéséről van szó, akkor joga van mindenkinek megtudnia, hogy mire is fordítja azt a város, és ők pedig kötelesek erről számot adni. Ha nem adnak számot, akkor az is felér egy vallomással, hiszen akkor valószínűleg takargatnivalójuk van" – mondta Haág. Közölte, tanácsadói szerződéseket, egyéb jelentősebb szerződéseket szeretnének látni, hogy meg lehessen állapítani, reálisak voltak-e azok, vagy netán voltak-e túlárazások. A Szegedi Tükörrel kapcsolatban is kérnek adatokat, de szeretnék látni a hirdetési szerződéseket is. Egyéb szolgáltatási szerződésekre is kíváncsiak, többek között a személyszállításra, autóhasználatra, vendéglátásra és szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó szerződésekre.