15 méteres Szeged karácsonyfája - Egy újszegedi előkertből vágták ki a Klauzál téren felállított ezüstfenyőt

– Olyan 45-50 éve ültettük el ezt a fát, gyönyörűen megnőtt – mondta el az Újszegeden élő asszony, akinek az előkertjéből szakszerű kezek néhány perc alatt kivágták, majd egy daru segítségével trélerre fektették a terebélyes ezüstfenyőt csütörtök reggel. A kevésbé látványos, sziszifuszi munkafolyamat csak ezután következett, rögzíteni kellett ugyanis a fát, illetve lelógó ágait is felkötözték a szakemberek, hogy ne sérüljenek szállítás közben. Nagyjából egy óra telt el, mire elindult rendőri felvezetéssel a konvoj Újszegedről a Klauzál térre, a város karácsonyfájának hagyományos „otthonához".Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezetője lapunknak elmondta, az újszegedi, jellemzően agyagos talajt nagyon kedvelik a fenyők, az utóbbi időben nem véletlen, hogy onnan kaptak felajánlásokat a város karácsonyfájának. – Igazán szép példányról van szó, mert nem volt párja, ha ugyanis mellette egy magasabb épület vagy egy másik fa állt volna, akkor féloldalas lenne. Ennek viszont szép, tömött a csúcsa, és szépek a tobozai is – méregette a cégvezető a 15 méteres fát.Csütörtök délelőtt 10 órakor gördült be a tréler a Kárász utcára, és a szakemberek rövid idő alatt helyére is állították a fenyőt, amelynek igazi „ünnepi ruháját" csak jövő hét péntektől csodálhatjuk meg. Makrai Lászlótól megtudtuk, hogy a Szegedi Karácsonyi Hetek első napján, november 23-án, 17 órakor kapcsolják fel a díszkivilágítást, és a feldíszített ezüstfenyőn is akkortól működnek a fényfüzérek.