16 évig nyelték a port, most betelt a pohár: a lakosok fizetik az aszfaltszőnyeg harmadát

54 millió járdákra



63 helyen javíttatja a járdákat a város aszfalttal, illetve betonlapokkal 54 millió forintból. Erről döntött csütörtöki ülésén a közgyűlés szakbizottsága. A pontos helyszínek az önkormányzat internetes honlapján elérhetők. A legtöbbet a Juhász Gyula, a baktói Forradalom, a tápai Budai Nagy Antal utca és az északvárosi Ág utcában

teszik rendbe.

– Dupla sor tujával szigeteljük le magunkat a portól, hiába. Alig várjuk az út folytatását – mutatja Jakus Gyöngyi és párja, Miklós Tibor. Fotó: Kuklis István

– Régi vágású, béketűrő emberek vagyunk. Nyeltünk, amíg nyelhettünk, de betelt a pohár. Összefogtunk és inkább kifizetjük az utcánk aszfaltozásának a harmadát, mert a tulintyolással már tele van a hócipőnk – mondta Jakucs Gyöngyi a tápai Major utcában. Hogy mit jelent a tulintyolás? Esetükben azt, hogy tizenhat éve egyszer már nekiállt az önkormányzat megcsináltatni az utcájukat szilárd burkolatúra.Előkészítették az útalapot, majd ott felejtették, mint akik jól végezték dolgukat. Azóta a Major utcának ezen a részén nem történt érdemi változás. Időről időre tömködik a lyukakat apró szemű mészkővel, de az úgy porol, hogy 30-as sebességnél sem lehet látni semmit. Nem ülhetnek ki a kertbe, különben korcog a foguk alatt az út pora.

Hetven méterről hiányzik tehát az aszfalt. A megoldás érdekében öten össze is fogtak a szomszédok, akiket legjobban sújt a probléma. Merthogy Gyöngyi szerint minél többen szövetkeznek, annál nehezebben mozdul minden. Már arra is gondoltak, hogy maguk leaszfaltoztatják a hiányzó 70 métert, csakhogy hátha azért még meg is büntetné őket az önkormányzat, ha nem szabványos.Ehelyett inkább megkeresték az önkormányzati képviselőjüket, Szécsényi Ferencnét. Elmondták az ötletüket, mégpedig hogy kértek árajánlatot, és az összesen 280 négyzetméternyi aszfaltozás 1,5 millió forintos költségének a harmadával beszállnak. Egyenlő arányban járulnak hozzá. Cserébe az önkormányzat adjon egymillió forintot a kezdeményezésükhöz. Ezt csütörtökön a közgyűlés városüzemeltetési bizottsága meg is szavazta. Elhangzott, hogy ahol ilyen elszántak a lakók, és az önerejüket is bevetik, azt segíteni kell.