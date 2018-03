16 évvel ezelőtt vették őrizetbe a balástyai rémet - öt gyilkosságot ismert el, de nem tudni, hány nővel végzett

A balástyai rém bizonyított gyilkosságai

2000 februárjában tűzoltófecskendőket akart ellopni, ehhez kérte harmadik áldozatának segítségét. A nőt végül egy gyümölcsös kertben előbb megfojtotta, majd teljesen levetkőztette és eltemette. Ebben az esetben a nő ruhái nem kerültek meg soha.

A balástyai rém tanyája.

Gyilkosság, amit nem tudtak bizonyítani

Sz. Zoltán pénzszerzés céljából gyilkolt. Négy ember megöléséért ítélték el, ő maga öt gyilkosságot ismert el, de lehetséges, hogy ennél több áldozata volt. Valószínűleg sosem tudjuk meg, hogy pontosan hány nővel végzett. 2016 december 5-én cellatársával,l együtt öngyilkosságot követtek el.Sz. a gyerekkorát családi tanyájukon töltötte. Családjával földművelésből tartották el magukat. Édesapja korán meghalt, majd a tanyán vele együtt élő tetvére öngyilkos lett. Sz. Zoltán a gyilkosságok elkövetésekor már büntetett előéletű volt. Egy 60 éves nőt erőszakolt meg, amiért el is ítélték. Akkori élettársával is erőszakos volt, emiatt ő is megszakította vele a kapcsolatot. Ettől kezdve egyedül élt a tanyáján és alkalmi munkákból tartotta el magát.Az első bizonyított áldozata egy presszóban dolgozó nő volt, akivel 1998. április 28-án ismerkedett meg. Rábeszélte a nőt, hogy tartson vele a Balástya külterületén lévő tanyára. Miután megérkeztek az nőt egy nehéz tárggyal többször is fejbe verte, a nő belehalt a súlyos sérüléseibe. Ezután lemeztelenítette áldozatát, majd a tanyától 50 méternyire a holttestet és a ruháit egy helyre elásta. A második gyilkosság az elsőhöz igen hasonló volt. Ezután ugyanabban a presszóban ismerkedett meg egy nővel, akit szintén meginvitált a tanyájára. Amikor megérkeztek, az első áldozatához hasonlóan, egy nehéz tárggyal leütötte a nőt. A holttestet az első gyilkossághoz hasonlóan elásta. Viszont második áldozatának a fejét nem találták meg.A negyedik bizonyított gyilkosság buktatta le Zoltánt. 2001 augusztusában meggyőzte egyik használt mobiltelefonok adásvételével foglalkozó nőismerősét, hogy nagy mennyiségű telefont tud szerezni neki olcsón. A nő elhitte és augusztus 25-én 300 ezer forintot vett fel a bankban. A nő gyilkosa tanyájához motorozott, ahol a férfi őt is megfojtotta és a tanyától nem messze elásta. A bűncselekmény elkövetésére utaló tárgyakat és a nő kismotorját egy közeli vizesgödörbe dobálta. A rendőrség ekkorra már fokozott figyelemmel kísérte az újabb eltűnéseket. A telefonkereskedő nő eltűnésekor a nyomozók átnézték az asszony híváslistáit amelyeken megtalálták Sz. Zoltán számát is. A férfit kikérdezték, aki bevallotta a gyilkosságot. Később újabb holttestek előkerülése után újabb gyilkosságokat ismert el.1998. augusztus 25-én az 5-ös országút mellett prostituáltként dolgozó nőt arra kényszerített, hogy hagyja ott a parkolót és menjen vele a tanyájára. Végül egy bozótos helyen egy darab madzaggal megfojtotta a prostituáltat, majd holttestét a Cegléd–Szeged-vasútvonal közelben futó vágányára vonszolta.. A balástyai rémet a szegedi Csillag börtön elkülönített körletében tartották fogva.