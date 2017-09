16 iskola újul meg: 2,1 milliárdot fordítanak korszerűsítésre a szegedi tankerület intézményeiben

Összesen 16 állami fenntartású iskola újul meg különböző pályázati forrásokból a következő időszakban a Szegedi Tankerület intézményei közül – jelentette be kedden Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgató. A legnagyobb beruházást a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban valósítják meg a középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztéseire kiírt pályázatból: 780 millió forintból nyílászáró- és kazáncserén esik át az intézmény, és új szigetelést is kap.



A Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola a hátránykompenzáció elősegítése céljából kiírt pályázaton nyert közel 600 millió forintot. Ebből a tankerületi vezető szerint olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek a Homokhátság központi fejlesztőműhelyévé teszik az iskolát. A beruházás során több tantermet, illetve az aulát, a gimnáziumi rész vizesblokkját, a sportcsarnokot és a könyvtárat is felújítják, több új helyiséget alakítanak ki, és eszközöket fejlesztenek.



Egy harmadik pályázaton a Szegedi Tankerületi Központ 14 intézménye nyert összesen 737 millió forintot. A legkevesebbet, 20,2 millió forintot a Zrínyi-iskola, a legtöbbet, 148 millió forintot az Eötvös-iskola kapja. Ebben a pályázatban a domaszéki Bálint Sándor, a ruzsai Weöres Sándor, a szegedi Gedói, Rókusi, Alsóvárosi, Deák, Dózsa, Fekete István, Petőfi, Tömörkény és Zrínyi iskolák, valamint a Szegedi Városi Kollégium tagintézményei és az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola nyert még támogatást.



A tankerületi vezető úgy fogalmazott, tanulólétszám, illetve a legszükségesebb, megoldandó feladat döntött arról, hol mire költenek a pályázati pénzből. Az Eötvösben például a nyílászárók cseréje vált elengedhetetlenné, a Dózsában és az Alsóvárosiban pedig a fűtéskorszerűsítés. Előbbiben például tavaly télen két kazán is leállt. A Deák-gimnáziumban a nyelvoktatáshoz szükséges feltételeken javítanak. A tornatermeket, tornaszobákat 7, a sportudvarokat 5 intézményben újítják fel, de jut pénz többek között könyvtárfelújításra, bútorcserére, a beázás megszüntetésére és a mellékhelyiségek felújítására is.



A Szegedi Tankerülethez összesen 40 intézmény tartozik, ahol 21 ezer diák és 2000 pedagógus kezdte meg az idei tanévet. Plesovszkiné Ujfaluczki Judit úgy fogalmazott, minden intézmény kapott pályázati lehetőséget. A most induló beruházásoknak egyelőre az előkészítése zajlik, a tanítás rendjét pedig azok az ígéretek szerint sehol nem fogják veszélyeztetni.