16 milliárd forintot ad a kormány az új fedett uszoda építésére

A szegediek régi vágya teljesülhet heteken belül: megkezdődik az Etelka sori fedett sportuszoda építése. A kormány szerdai döntése értelmében több mint 16 milliárd forint összegű támogatást nyújt Szegednek, hogy elkezdődhessen a régóta tervezett beruházás.A Magyar Közlönyben megjelent kormánydöntés alapján ebből harminc napon belül 4,1 milliárd forint érkezik a város számlájára, jövőre pedig 12,1 milliárd forintot kap a megyeszékhely az új sportuszoda megépítésére. A beruházás költsége a korábban tervezettekhez képest így több mint 5 milliárd forinttal emelkedett, és tartalmazza az előkészítési folyamat és az építkezés költségeit is.– Ha a kormány nem nyújt segítséget, nem indulhatna el a kivitelezés nyáron. Lezajlott a közbeszerzés, ám a pályázók az előzetes elképzelésekhez képest magasabb, 15 milliárd forintos ajánlatot tettek. Így abba a szorult helyzetbe került a város, hogy pénzhiány miatt nem tudják megkötni a szerződést a kivitelezővel. Szerencsére a héten a kormány megemelte az uszoda építéséhez szükséges támogatást, ezzel nagy gesztust tett a Szegednek – magyarázta B. Nagy László ország gyűlési képviselő.A modern, fedett uszodában lesz egy 50-szer 25 méteres, tízpályás versenymedence, amely egy mozgatható válaszfallal két kisebb pályává alakítható. Ehhez társul egy 1169 fős fix lelátó, ezek megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, valamint akadálymentesek lesznek. Emellett egy bemelegítő és egy meleg vizes tanmedence, valamint egy külső- belső lazító ülőmedence is része lesz a sportkomplexumnak. Az említetteken túl konditermet, irodákat, üzlethelyiségeket és gyermekmegőrzőt is kialakítanak majd.– Szeged megérdemli, hogy méltó körülmények fogadják nemcsak a sportolókat, hanem a szurkolókat is. Két éve kezdődött a beruházás tervezése, amely most elérkezett a beruházási fázishoz – mondta lapunknak Gyopáros Alpár , a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Hozzátette, mindez annak köszönhető, hogy megszületett a kormánydöntés a teljes forrás biztosítására, amely az előkészítési feladatokkal együtt több mint 16 milliárd forint.A fejlesztés a Modern Városok Programban valósul meg, amely a megyei jogú városok fejlődését segíti, kétszáz helyi beruházást hajtanak végre országszerte. A kormánybiztostól azt is megtudtuk, ezek kétharmada hazai forrás, kisebb része uniós támogatás. Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok szegedi vízilabdázó régóta fájlalja, hogy Szeged az utolsó helyen van a sport infrastruktúráját tekintve a többi nagyvároshoz, például Miskolchoz vagy Debrecenhez képest. Véleménye szerint a lakosság nagy része híján van a biztos úszástudásnak, ma már sok szülő gondolja azt, hogy az úszás alapképzésnek számít.– Fontos, hogy ezt tudjuk a szegediek számára biztosítani, nagy adósságot, elmaradást pótolunk ezzel – mondta a sportember.Az Etelka sori sportuszoda építése heteken belül, még a nyáron elkezdődik, és legkésőbb 2019 végéiig befejeződik.