1,6 milliárdból újul meg a Maty-éri olimpiai központ

A fórumon a csekély érdeklődés – egyetlen ember vett részt rajta – ellenére Paksi Szilvia, a településrendezésért felelős tervező elmondta: a nemzeti vagyonról szóló jogszabály kiemelten kezeli az evezőspályát. A Nemzeti Sportközpont projektmenedzsere lapunk érdeklődésére részletezte a beruházást, amelynek azért is van nagy jelentősége, mert jövő nyáron Szeged ad otthont a riói játékok után kezdődő olimpiai ciklus legfontosabb kajak-kenu-versenyének, a kvalifikációs világbajnokságnak.



Arláth Zsolttól megtudtuk, jelenleg zajlanak a különböző közbeszerzési eljárások és engedélyeztetések. Ezt követően már kora tavasszal elkezdődhetnek a munkálatok a Maty-éren, ahol először területfeltöltésre, közműfejlesztésre és útrekonstrukcióra kerül sor. A pálya melletti szűk partvonalat a vendégek kényelmes ki- és bejutása érdekében igyekeznek bővíteni. A lelátó új, nagyobb tetőszerkezetet kap, valamint a már többször beázott VIP-épület is megújul. A versenypálya közepén lévő osztószigetet eddig csak csónakkal vagy pontonhídon át lehetett megközelíteni, ide most összekötő híd épül. A beruházás 1,6 milliárdos kormányzati támogatásból valósul meg legkésőbb 2019 májusára.