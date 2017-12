17 napirendi pontot tárgyal idei utolsó ülésén a szegedi közgyűlés

Módosíthatja a lakásrendeletet a közgyűlés pénteken, a belvárosban lévő, korszerűsítésre szoruló lakások bérbeadását egy új konstrukció révén valósítanák meg. Ennek lényege, hogy maga a bérlő újítaná fel a lakást, s ezt belekalkulálnák a fizetendő díjba. Bérleti szerződést egy éves időtartamra kötnének, ám ha ez idő alatt elkészülnek a munkálatok, határozatlan idejűvé változik a bérleti jogviszony. A szociálisan rászorulók átmeneti elhelyezésében kedvezmény léphet életbe, most a 3 éves határozott időtartamot mindig csak 1-1 évvel lehet hosszabbítani, ám ha elfogadják a rendeletmódosítást, akkor 3 évre hosszabbíthatnak.



A lakásrendelet kevéssé képviseli a szociálisan rászorulók érdekeit, inkább a város és az IKV Zrt. gazdasági szempontjait helyezi előtérbe a független Szentistványi István szerint. Problémának tartja, hogy az alacsonyabb komfortfokozatú lakásokat eladja a város, és szerinte nem tesznek meg mindent azért, hogy a leginkább sérülékeny lakossági csoportok bérlakásokból se kerülhessenek utcára.



A jövőben kevesebb kedvezményt adna a város azoknak a bérlőknek, akiknek elővásárlási joguk van – derül ki egy másik előterjesztésből. Ahogy a jogi bizottság ülésén elhangzott, most 30-40% kedvezmény is érvényesíthető, a jövőben pedig maximum 25%. Az indoklás szerint azért szükséges módosítani a rendeletet, mert nem egyértelmű a mostani szabályozás. A jogi bizottság hétfői ülésén ennél a napirendi pontnál tartózkodott a DK-s Binszki József is.



Ha megszavazza a többség, akkor 350 millió forintos tagi kölcsönt kaphat a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., igaz az állami holdingnak nincs lejárt tartozása a cég irányába. Tagi kölcsönt kaphat a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. is, egy 100%-ban támogatott vízi turizmusfejlesztési projektjük előkészítő munkálataira nettó 15 milliót kértek.



A városüzemeltetési bizottság ülésén elhangzott, hogy pályázati forrásból megépül a Szeged–Sziksósfürdő–Bordány kerékpárút nagyjából 350 millió forintból. A Szegedi Ipari logisztikai Központot is meg lehet majd közelíteni kerékpárral, a nagybani piacnál pedig buszmegállót létesítenek. A Kolozsvári és a Szent György terek rekonstrukciójáról is tárgyaltak, előbbinél tartózkodott a szavazásnál Szentistványi István. Mint mondta, indokolatlanul sok fa kivágását tervezik, ezért nem támogatta az előterjesztést.



Személycseréről is dönthetnek a városüzemeltetési bizottság esetében, a grémium külsős jobbikos tagja, Rácz Tibor ugyanis bejelentette, hogy lemond a tisztségről, helyére Barta Sándort választhatják meg.