17 utca újul majd meg jövőre Szegeden - Végre aszfaltot kaphat a Vályogos utca

Mintha bombákat dobtak volna a kiskundorozsmai Vályogos utcára, kráternyi lyukak éktelenkednek a Dorozsmai útról nyíló utcán. Fotós kollégánk szerint nem kell ide fekvőrendőr sem, az óriási lyukakat igencsak kerülgetni kell, nem lehet itt száguldozni. Az itt lakók azt mondják, amióta az eszüket tudják, ilyen ez az út, sőt rosszabb is volt.– Tavaly tettek rá egy útalapot, de akkora a terhelés rajta, hogy gyakorlatilag három hónap alatt tönkrement, és elkezdett „kiaknásodni" – mutatta Szúnyog Mihály. Ő gyermekkorától itt él, 30 éve költöztek a központi Vadliba utcából a dorozsmaiak által Újosztásnak nevezett településrészbe. Mint mondta, használnák ezt az útvonalat, hiszen így tehermentesülne a központban lévő közlekedési lámpa. Hatalmas áteresztő képessége van a Maty-Fehértói-főcsatorna mellett fekvő útnak, a Dorozsmai útról a zsilipnél jobbra lekanyarodva elérhető legalább 15-20 utca. Lauer István önkormányzati képviselőtől megtudtuk, korábban bitumenes földút volt, amit 1990 óta mindenki toldozgatott-foldozgatott. Tavaly megcsinálták az útalapot és a felületzárást is, ám ez kevésnek bizonyult.Úgy tűnik, jövőre valóra válhat az itt élők álma, az utca egyik oldalát – a Dorozsmai útról jobbra lévő rész – a 2019. első félévi útjavítási keretből megjavítják, erről döntött pénteken a városüzemeltetési bizottság is. – A Vitorla és Derce utca közötti szakasz kap új burkolatot 63 millió forintból, így jövő nyáron már ezt az útvonalat használhatják az itt élők. 3000 ember juthat el normális betonutakon házaikhoz, ráadásul az átmenő forgalom is csökkenhet – magyarázta a Kiskundorozsmán élő Mihálffy Béla önkormányzati képviselő. Hozzátette, az utca másik oldala – a Törő utca és a Dobó utcai közötti rész – földút, ezt egy következő szakaszban betonoznák le.Az útfelújítási program részeként 2019 első félévében nemcsak a dorozsmai utca újul meg. A tervek szerint az első ütemben 17 helyszínen végeznek felújításokat, amelyek a város szinte minden részét érintik. A munkák költsége 381 millió forint, a kötelező közbeszerzési eljárási eljárás lefolytatása után kezdődhet majd a kivitelezés. Így többek között megújul a Vitéz utca egy része, a Szentháromság utca és az Aradi vértanúk tere is, valamint a Baktói kiskertekben és Újszeged bizonyos részein is elindulhat majd a munka jövőre.