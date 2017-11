185 millió forintos csalás és pénzmosás - vádat emeltek a vadasparki játszótér ügyében

A vádirat szerint egy szegedi székhelyű cég vezetője 2012 októberében kötött bérleti szerződést a szegedi önkormányzattal a város tulajdonában álló vadasparkban egy 500 négyzetméteres területre. A cég játszótér kialakítását és üzemeltetését és interaktív látogatótájékoztató rendszer kialakítását tervezte, amihez uniós és a magyar költségvetésből sikerült 185 millió forintos támogatást szerezni. A nyomozás során azonban kiderült, hogy a játszótér megépítése töredékébe került a számlákon feltüntetett összegeknek, ráadásul a látogatótájékoztató rendszer is csak néhány hónapig működött.



Szeptemberben írtuk meg, hogy a NAV bűnügyi igazgatósága lezárta az ügyben indult nyomozást, és vádemelési javaslattal küldte meg az iratokat a Csongrád Megyei Főügyészségnek. Szerdán az ügyészség közleményben tudatta, hogy vádat emelt három férfival szemben, akik a vádirat szerint 185 millió forint vagyoni hátrányt okoztak. Hamis számlák Az ügyészség tájékoztatásából kiderül: a szegedi cég vezetője vállalkozási szerződést kötött egy másik vádlott által képviselt szlovákiai székhelyű céggel a projekt generálkivitelezésére. A szlovák honosságú cég azután valótlan tartalmú szerződést kötött egy brit-virgin-szigeteki offshore céggel az interaktív látogatótájékoztató rendszer szoftverjének kifejlesztésére, annak ellenére, hogy az már korábban a szegedi székhelyű cég rendelkezésére állt, és azt az eljárás során ismeretlenül maradt személyek készítették.



A szerződések alapján a szlovák cég a szegedi székhelyű cég felé 230 millió forintról állított ki számlát a játszótér elemeinek beszállításáról, kültéri tájékoztatókonzolok felállításáról, az interaktív tájékoztató rendszer kiépítéséről. A számlákkal szemben a projekt tényleges bekerülési értéke a támogatási szerződésben megjelölt bekerülési értéknek csak 15 százaléka volt. Offshore cég Ezután, hogy a bűncselekményből származó pénz eredetét leplezzék, valótlan tartalmú szerződéseket kötöttek egy liechtensteini gazdasági társasággal a támogatási szerződésekben is hivatkozott szoftver Unión kívüli felhasználására. A valóságban azonban a felek között gazdasági kapcsolat nem volt, a szerződéskötéskor a szoftver még el sem készült, és a liechtensteini céget képviselő harmadik vádlottnak nem volt felhatalmazása a társaság képviseletére. A szerződésekre azért volt szükség, hogy többszörös átutalásokkal, offshore cég bevonásával és a cégek közötti pénzmozgatásokkal a jogosulatlanul felvett támogatás összegét legális eredetűként tüntessék fel.



A főügyészség a vádlottak közül a szegedi és a szlovákiai székhelyű cég vezetőjét különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, valamint különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettével, míg a liechtensteini székhelyű cég képviseletében magát feltüntető személyt különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja. Ménesi feljelentése A nyomozás Ménesi Imre szocialista önkormányzati képviselő feljelentése nyomán indult 2014 júniusában. A politikus a szegedi Titan Project’s House Kft. által épített játszótér előtt tartott sajtótájékoztatót, ahol elmondta, hogy az önrésszel együtt 260 millió forintba kerülő játékokat az interneten töredékáron meg lehet vásárolni. Ménesi bejelentette, hogy büntetőfeljelentést tett, és az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz fordult. A hatóságok három év alatt fejezték be a nyomozást. Magyarok Lapunk több forrásból próbált információt szerezni, kik a vádlottak, de senki sem árult el neveket. Annyit tudtunk meg, hogy mindhárom gyanúsított magyar állampolgár. A vádemeléskor előzetes letartóztatásban lévő két vádlott, valamint a lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt szabadlábon védekező harmadik vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék dönt.



