185 millió forintos csalás és pénzmosás: vádat emeltek a vadasparki játszótér ügyében

Fideszes hiénák a Szegedi Vadasparkban címmel tartott még 2014 júniusában sajtótájékoztatót a vadasparkban a szegedi Titan Project's House Kft. által épített játszótér előtt Ménesi Imre szocialista önkormányzati képviselő (2014. június 19.:). A szegedi cég 185 millió forintot nyert uniós pályázaton interaktív látogatótájékoztató rendszer és tematikus játszótér létrehozására.Ménesi akkor elmondta, a papíron önrésszel együtt 260 millió forintos a beruházás csak a töredékébe került, ezért büntetőfeljelentést tett, és az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz fordult. A politikus beszél arról, hogy a Titan ügyvezető-tulajdonosa, Vahl Rezső nemcsak az uniós projekten, de a trafikpályázaton is sikeresen szerepelt, két dohányboltot is nyert Szegeden, és a cége adta ki a Szóda című helyi lapot, ami a választások előtt a szocialisták kellemetlen ügyeivel foglalkozott. Vahl dohánycégének, a Traficum Bt.-nek pedig kültagja volt Cseri László fideszes önkormányzatiképviselő-jelölt, Gyimesi László korábbi szegedi Fidesz-elnök egykori személyi titkára is, aki amúgy maga is három koncessziót kapott a városban. A beruházást 2013 nyarán Gyimesi László adta át.Szeptemberben írtuk meg, hogy a NAV bűnügyi igazgatósága lezárta a nyomozást, és vádemelési javaslattal küldte meg az iratokat a Csongrád Megyei Főügyészségnek. Szerdán az ügyészség közleményben tudatta, hogy vádat emelt három férfival szemben, akik a Szegedi Vadaspark területén kialakítandó játszótérre kiírt pályázattal összefüggésben 185 millió forint vagyoni hátrányt okoztak.A vádirat szerint a szegedi székhelyű cég vezetője 2012 októberében kötött bérleti szerződést a szegedi önkormányzattal a város tulajdonában álló vadasparkban egy 500 négyzetméteres területre. A cég játszótér kialakítását és üzemeltetését és interaktív látogatótájékoztató rendszer kialakítását tervezte, amihez uniós és a magyar költségvetésből sikerült 185 millió forintos támogatást szerezni.A szegedi cég vezetője vállalkozási szerződést kötött egy másik vádlott által képviselt szlovákiai székhelyű céggel a projekt generálkivitelezésére. A szlovák honosságú cég azután valótlan tartalmú szerződést kötött egy brit-virgin-szigeteki offshore céggel az interaktív látogatótájékoztató rendszer szoftverjének kifejlesztésére annak ellenére, hogy az már korábban a szegedi székhelyű cég rendelkezésére állt, illetőleg azt az eljárás során ismeretlenül maradt személyek készítették. A szerződések alapján a szlovák cég a szegedi székhelyű cég felé 230 millió forintról állított ki számlát a játszótér elemeinek beszállításáról, kültéri tájékoztatókonzolok felállításáról, az interaktív tájékoztató rendszer kiépítéséről. A számlákkal szemben a projekt tényleges bekerülési értéke a támogatási szerződésben megjelölt bekerülési értéknek csak 15 százaléka volt.Ezután, hogy a bűncselekményből származó pénz eredetét leplezzék, valótlan tartalmú szerződéseket kötöttek egy liechtensteini gazdasági társasággal a támogatási szerződésekben is hivatkozott szoftver unión kívüli felhasználására. A valóságban azonban a felek között gazdasági kapcsolat nem volt, a szerződéskötéskor a szoftver még el sem készült, és a liechtensteini céget képviselő harmadik vádlottnak nem volt felhatalmazása a társaság képviseletére. A szerződésekre azért volt szükség, hogy többszörös átutalásokkal, offshore cég bevonásával és a cégek közötti pénzmozgatásokkal a jogosulatlanul felvett támogatás összegét legális eredetűként tüntessék fel.A főügyészség a vádlottak közül a szegedi és a szlovákiai székhelyű cég vezetőjét különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, valamint különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettével, míg a liechtensteini székhelyű cég képviseletében magát feltüntető személyt különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja.Lapunk több forrásból próbált információt szerezni, kik a vádlottak, de senki sem árult el neveket. Annyit tudtunk meg, hogy mindhárom gyanúsított magyar állampolgár. 