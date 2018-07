18 csapat versengett Domaszéken - halászlé is készült a pörköltfőző versenyen - galéria

A 12 éves Simon Imre szorgalmasan aprította a hagymát a pörköltbe.

Fotó: Arany T. János

Zeneszó mellett készült a pörkölt Domaszéken.

Fotó: Arany T. János

Eredmények



Az önkormányzat különdíját a pécskaiak halászleve, a zsűriét Bodnár László és Száraz Ferdinánd kapta.



Első helyen az amatőr királyi szakács Rácz László, másodikként a Cimbik csapata, harmadik helyen pedig a Domaszéki Családok Klubja végzett a zsűri döntésének értelmében.

A legfiatalabb főző, 12 éves Simon Imre is segített csapatának szombat délelőtt, szorgalmasan aprította a hagymát a pörköltbe. Szombaton Domaszéken a falunapokon 18 csapat mérte össze pörköltfőző tudományát.A megyében nem múlhat el falunap és főzőverseny a szatymazi Rácz László részvétele nélkül, aki most is kitett magáért. – Tíz kiló húshoz egy kiló hagymát javasolnak, de én inkább két kilót teszek bele, attól és a kápia paprikától lesz szaftos. Két körmöt is belefőztem, attól pedig jó ragadós lesz – magyarázta az amatőr királyi szakács.A domaszéki hentesmester és főböllér, Száraz Ferdinánd segítőivel, Bodnár Lászlóval és Pelyva Sándorral négy, harmincliteres bográcsban főzött a vendégeknek pörköltet összesen 120 kiló marhából. Egy másik bográcsban pedig 50 kiló csirkehús rotyogott.A Sárkányszelídítők elnevezésű csapat tagjai egyenpólóban forgatták a fakanalat. A pólón az asszonyokat ábrázolták sárkányként, innen a vicces elnevezés. – Mi különcködünk, tizenöt kiló lábszárból főzzük a pörköltet – árulta el Kása Tibor csapatkapitány.A Jázmin Nyugdíjas Klub főzője, Masa Dezső röviden foglalta össze a pörköltjük lényegét. – A titkot nem fogom elárulni, de más nem kell bele csak hús, hagyma és a fűszerek – mondta. A nyugdíjasokkal szemben a fiatal generáció képviseletében a helyi ifjúsági önkormányzat tagjai forgatták a fakanalat és a bográcsot. Trója János elárulta, kezdő, most főz pörköltet életében második alkalommal. – Az idősebb korosztálytól, a rokonaimtól kértem segítséget – tette hozzá.Az Arad melletti Pécskáról érkezett csapat is különcködött: halászlevet készítettek. Kiss Gyula elmondta, négy fajta halból, márnából, harcsából, pontyból és lapos keszegből készült az alaplé, amihez minden hozzávalót ő fogott, a paprika, paradicsom pedig a kertjében termett. A leszűrt alaplébe végül hat kiló harcsát és márnát főztek bele.A pörkölteket négytagú zsűri – Csiszár István mesterszakács, B. Nagy László országgyűlési képviselő, Katona Róbert , a királyhalmi helyi közösség elnöke és lapunk újságírója, Arany T. János – értékelte.