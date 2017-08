195-re ugrott a bulitól Aranka vérnyomása

Fékek, de minek



Mivel a lakott területen rendezett programok általában zavarják a környékbelieket, az önkormányzat fékeket épít be az engedélybe. Kötelezi például a szervezőt, hogy pontosan adja meg, milyen hangosan szólhat a zene a hangfalnál ahhoz, hogy a legközelebbi lakóház homlokzatától két méterre se lépje túl a határt. A keverőberendezésbe pedig „limitert" építtetnek, amivel ha akarják, sem léphetik át a zajhatárt. Mindezt amiatt is kérik, mert a jogszabályok az önkormányzatnak a rendezvény alatt már sokkal nehézkesebbé teszik az ellenőrzést és még nehezebbé az esetleges szankcionálást.

Öt dühös ember a sok közül. Beljebb tennék a területen a bulit, vagy egész más helyszínt keresnének neki. Fotó: Török János

– Négy napig állt a bál éjjelente az egyetem Hattyas sori épületének udvarán, mert újabban a gólyatáborokat is itt tartják, nemcsak a májusi évzáró bulit – mondta Bálint Aranka , aki szemben lakik. Az asszony hozzátette, felidegesítette, hogy este fél tízkor odavonultak az ordítozó, italozó fiatalok a villamossínek között. A koncertek hajnali 4-ig dübörögtek, akkor a fiatalok elvonultak – szintén óriási üvöltözéssel, végigszemetelve, -hányva, -pisilve a kapualjakat. Aranka átment, kihívatta a szervezőket, megmutatta, hogy 195-ös vérnyomást mért, mert nem bír pihenni. Ők erre az engedélyüket lobogtatták.Az asszonnyal együtt tucatnyian jöttek el arra a találkozóra, ahová a panaszosokat hívtuk a Hattyas sor és a Szabad sajtó utca sarkára. Kissné Bürgés Gizella a rendőrséget is többször hívta a zajos buli miatt, eredménytelenül. Ismerősei még Gyálaréten is hallották. Kereste a hallgatói önkormányzatot is, hiába. A Topolya soron lakó Bálint András kikereste a jogszabályt a zajhatárról, és hogy kivételesen, szabadidős tevékenységnél lehet több is, de nem hajnalig, csak időszakosan.