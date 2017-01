19 fejlesztésről állapodtak meg: sportuszodát, két hidat és sportcsarnokot ígért Orbán Viktor

Meghívottak és hívatlanok



A reggel 8 órakor a szokásos fekete transporterrel érkező miniszterelnököt nagyjából húsz érdeklődő várta a városháza előtt. Tucatnyian demonstráltak a devizakárosultak közül, és egy tüntető táblát fogott a kezében „Isten hozta, miniszterelnök úr! Remélem, gyorsan viszi is!" felirattal. A sajtótájékoztatót a házasságkötő teremben tartották, amit erre a napra átkereszteltek rendezvényteremnek. Az alkalomra külön hátteret készítettek, amelyen ez állt: Szeged európai magyar város. A tájékoztatón fenntartott helyet kapott többek között Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, Juhász Tünde kormánymegbízott, Holubán Csilla járási hivatalvezető, Szabó Gábor rektor, Ormos Pál, az SZBK főigazgatója, Szabó Sándor szocialista és B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselő, Gyüdi Sándor színházigazgató és Nógrádi Zoltán mórahalmi polgármester, a három szegedi alpolgármester és a fejlesztési iroda néhány munkatársa.

Két és fél órán át tárgyalt tegnap Szegeden , a városházán zárt ajtók mögött Orbán Viktor miniszterelnök Botka László (MSZP) polgármesterrel a Modern városok program sorozat részeként. A közös sajtótájékoztatón megállapodást írtak alá 19 rövidebb, illetve hosszabb távú fejlesztésről.– Szegednek minden adottsága megvan ahhoz, hogy kiemelkedő regionális központ legyen – mondta Orbán Viktor. Azt is megjegyezte, 25 milliárd forint fejlesztésre felhasznált hitelt átvettek a várostól az elmúlt években. Hozzátette, ritkán adódik lehetőség ellenzéki vezetésű önkormányzat és a kabinet közötti tárgyalásra. A miniszterelnök azt kívánta Szegednek, legyen olyan sikeres város, mint amire a történelme felhatalmazza.Kérdésünkre a szegedi fejlesztési csomag értékét „alsó hangon" 50 milliárd forintra, „felső hangon" 70 milliárd forintra becsülte. Hozzátette: ha a hazai gazdaság növekedése – amely az idén akár a 4 százalékot is meghaladhatja – lehetővé teszi, a még feltételes módban szereplő elképzelések közül is sikerül többet megvalósítani. Ilyen a kerékpáros és gyalogos híd, illetve az atlétikai csarnok. Másik kérdésünk úgy szólt, garanciát jelent-e a Szegeddel kötött szerződés annak megvalósítására, hiszen több hasonló korábbi ígéretet kormányhatározatban visszavontak.Orbán Viktor úgy válaszolt: számára ez új információ. Nem mondható el a kormányról, ha kezet ráznak valakivel, akkor ne tartanák be az ígéretüket. Olyan fejlesztésekről egyeztek meg, amik kiállják az idő próbáját. Megvalósításuk független attól, hogyan alakulnak a politikai fuvallatok Magyarországon. Több bölcsességre és több rugalmasságra van inkább szükség, hogy ha menet közben kell, módosítsák a terveket. (Egyelőre csak a projektek egy részéhez rendeltek összegeket. További hét fejlesztésről is született egyezség, de még kormányhatározatra várnak. Ezeket jelezzük táblázatunkban – a szerk.)

Menekültkérdés és baloldali összefogás



A menekültekről szóló újságírói kérdésre Orbán Viktor úgy reagált: a déli határ megerősítése elkerülhetetlen. A határvédelemnek korszerűnek, modernnek és hatékonynak kell lennie. Mindent meg kell tenni „a tőlünk délre fekvő országok stabilitása érdekében, de képesnek kell lennünk ettől függetlenül megvédeni magunkat". Botka László a baloldali összefogásra vonatkozó újságírói kérdést azzal hárította, hogy nem ez az alkalom, amikor erről beszélni kíván, különben mindent elmondott, ami a nyilvánosságra tartozik. A miniszterelnök viccelődve megjegyezte: őt ezekre a tárgyalásokra nem hívta meg a polgármester.

Sálban érkezett



– Nagyon gáz – jellemezte röviden az egyik szegedi, férfidivattal foglalkozó üzlet vezetője azt a feltűnő kötött sálat, amit a miniszterelnök viselt hétfő reggel Szegeden. Orbán Viktor egy vastag, fehér sálban szállt ki Volkswagen kisbuszából, de a sajtótájékoztatóra már nyakkendőt kötött. A divatszakértő szerint Orbán a sállal próbálta feldobni, fiatalosabbá tenni a megjelenését, de arra már nem figyelt, hogy a zakó alsó gombját soha nem gomboljuk be. A lapunknak név nélkül nyilatkozó szakember szerint előnyösebb lett volna, ha a miniszterelnök egy kék, szürke vagy bordó, de kimondottan vékonyabb anyagból készült sálat tekert volna a nyaka köré. – Ez olyan, mintha épp síelni indulna. Botka László polgármesternek viszont kicsit karcsúsítottabb és jobb anyagú zakót kellett volna felvennie – mondta. A sálat valószínűleg az indokolta, hogy Orbán nem viselt nyakkendőt.

Botka László elmondta: Szeged az elmúlt évtizedben a békés és dinamikus fejlődéséről volt híres. Több mint 300 milliárd forint uniós forrást nyert a város, most is 104 beruházás zajlik vagy áll előkészítés alatt. Olyan újabb fejlesztési projektekről tárgyaltak a miniszterelnökkel, amelyek a régiót is erősítik. Ezekhez további uniós és kormányzati forrás szükséges. Legfontosabb a déli Tisza-híd, amely összesen 40 milliárdba kerül. (15 milliárdról már korábban döntött a kormány, további 25 milliárd kell.) Méltatta a lézerközpontot, amely a műszaki átadásánál tart; az ELI mellett ipari parkot szeretnének létrehozni, ehhez is kérik a kormány segítségét.Hangsúlyozta, alapvető nemzeti ügy, hogy Magyarország a következő időszakban fel tudja használni a rendelkezésére álló európai uniós forrásokat. A Szeged és a kormányzat közötti együttműködés is ezt célozza. Ugyanakkor, jegyezte meg a polgármester, Szegednek nem csak az Európai Unió pénze a fontos, hanem az értékei is, ezért egy igazságos fejlesztési tervet dolgoztak ki.Orbán Viktor az egyeztetés és a sajtótájékoztató után a határra is kilátogatott. A régi Röszkei Határátkelőnél kezdte a látogatást, amelyet Facebook-oldalán is dokumentált.