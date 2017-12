19 sikertelen próbálkozó a határnál

Hétfőn éjszaka négyen próbáltak meg bejutni Magyarországra, azonban Röszkénél feltartóztatták őket a rendőrök. A magukat iraki és török állampolgároknak valló migránsok nem tudták igazolni személyazonosságukat, sem jogszerű magyarországi tartózkodásukat, így visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. - írja a police.hu Hasonlóan járt az a 15 fős csoport is, akit Hercegszántónál kaptak el: ők mindannyian afgánoknak vallották magukat, de szintén nem tudták sem ezt, sem tartózkodásuk jogszerűségét igazolni. Hasonlóan a röszkei csoporthoz, őket is visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz. - számol be róla a police.hu