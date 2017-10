1,4 milliárd a lézeres és optikai mérés kutatására az SZTE vezetésével

Az ultrarövid lézerimpulzusokkal és az optikai méréstechnikával kapcsolatos kutatási program indult a Szegedi Tudományegyetem vezetésével, a 2020-ig tartó uniós támogatású projekt költségvetése 1,4 milliárd forint. Mint Szatmári Sándor, az SZTE Kísérleti Fizikai Tanszékének vezetője elmondta, ezek a módszerek a fizika mellett a kémiában, a biológiában és az orvostudományban is jelentőssé váltak. A magyar tudósok eddig is élen jártak a rendkívül rövid lézerimpulzusokkal kapcsolatos kutatásokban. Részben ennek eredménye, hogy Szegedre került az ELI-ALPS, amely az alapkutatások mellett más tudományterületek számára is rendelkezésre áll majd. A konzorciumvezető SZTE-n, valamint az együttműködő pécsi és a debreceni egyetemen a nemzetközi élvonalba tartozó kutatás-fejlesztés folyik a lézertechnológia területén. Az új projekt központi eleme ugyanis a tudományos utánpótlás nevelése is.