2000 menekült bujkálhat a Szabadka környéki bozótosokban

Bevasalnák rajtuk az ellátásuk költségét



Tankönyvet igen, de ételt nem kötelesek adni a magyar szállásokon elhelyezett menekülteknek – ez derül ki a pénteken megjelent Magyar Közlönyben közzétett rendeletből, amely a migránsok menekültügyi eljárásával kapcsolatos törvény végrehajtását pontosítja. A rendeletből azt is megtudjuk, hogy csak engedéllyel és rendőri kísérettel hagyhatják el a menedékkérők a szállásaikat. Az egyik passzus szerint az állam a menedékkérők számára elhelyezést biztosít, de ellátást már nem köteles biztosítani. A harmadik országból érkezőknek, amennyiben van vagyontárgyuk, pénzük, azt be kell jelenteniük, majd ha ebből futja az ellátásukra, akkor azt ki kell fizetniük. Ha végül elutasítják a kérelmüket, akkor a teljes ellátás összegét kötelesek megtéríteni az államnak.

Aki fizet, az jut be a tranzitba

Romok között

A 17 éves Afgán fiú és héttagú családja 8 évvel ezelőtt indult el Afganisztánból. Nem tudni, megérkeznek-e valaha valahová.

– Már fent voltunk a várakozók listáján, de váratlanul eltűnt onnan a nevünk – meséli egy 17 éves afgán fiú Szabadkán, a One Step menekültszállás felé gyalogolva, strandpapucsban. A fiatal héttagú családjával érkezett Szerbiába, korábban Iránban éltek, nyolc évvel ezelőtt oda menekültek Afganisztánból. Miután ott is elkezdett égni a talpuk alatt a talaj, továbbálltak.Arra a fiú nem tudott pontosan válaszolni, hogy miért kellett Iránból eljönniük, szerinte a nagy földrengések is szerepet játszottak ebben. De azt állította, hogy hazájában nem járt iskolába, egész pici korától egy táskagyárban dolgozott. Iránban beíratták iskolába, itt tanult meg angolul is.Nem hivatalos információk szerint csak Szabadka környékén vagy kétezren bujkálhatnak kisebb, harminc-negyven fős csoportokban.– Egyszer csak eltűnt a nevünk a listáról – a tizenéves fiúnak fogalma sincsen, hogyan lesz tovább. Úgy számoltak, amikor felkerültek a listára, hogy két hónap után bejuthatnak a tranzitzónába, s újabb két hónap után pedig eldőlhet, hogy mi lesz velük. De éppen a napokban érte őket villámcsapásként a felismerés, hogy lekerültek a listáról. A fiú szerint feltehetőleg megvesztegették a listát kezelőt, aki egyszerűen lehúzta a nevüket, másokat írt fel helyettük.A hasonló hírek miatt sokan meg sem kísérlik, hogy bejussanak a szerb táborokba, inkább szinte naponta próbálnak átjutni a határzáron.– Most hátul kriketteznek éppen – biccent hátra az öreg téglagyári bútordarab. A félig lebontott szabadkai téglagyárban is vannak még csoportok, az egykor itt dolgozó Dusantól megtudjuk: jönnek folyamatosan, várakoznak jó néhányan.

Kilenc hónapja a bozótosban

A krikettezők nem túl beszédesek, egy szír srác szerint pakisztániak. A szír fiú egy pokrócon húzza meg magát, távolabb a pakisztániaktól, a lebontott szárítók helyén. Ő irányít el bennünket a gyárral átellenben, a sínek melletti bozótosokhoz.– Kilencezer euróért eladtuk mindenünket – magyarázza egy szintén afgán srác, aki maximum 15 éves lehet. – Minden pénzünket elköltöttük már utazásra, embercsempészekre, akik idehoztak bennünket. Hova mennénk vissza, ahol semmink nincs? – magyarázzák a férfiak. Az egyik idősebb már 9 hónapja él itt, havonta háromszor-négyszer megpróbál átjutni a határzáron, szemmel láthatóan eddig sikertelenül. Többen már újabb útvonalakon törik a fejüket, otthon egyikőjüket sem várja semmi. Pontosan tudják már azt is, hogy Magyarországon, ha be is jutnak, semmiféle lehetőségük nincs, nem járhatnak szabadon. – Talán Horvátország felé megpróbáljuk – magyarázzák a fiúk nem túl nagy meggyőződéssel. Azt határozottan tudják, hogy haza nem mehetnek.