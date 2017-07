200 méteren át versenyeztek egymással a gyorsuló kamionok a szegedi rakparton

- Mikor lesz már itt valami látványosság? - kérdezte fennhangon egy férfi vasárnap délután a szegedi Huszár Mátyás rakparton egy kamionostól. A kamionos megnyugtatta, öt perc múlva indul a gyorsulási verseny. A z idei három napos szegedi kamionos találkozó egyik leglátványosabb eseményét, a gyorsulási versenyt rendezték meg vasárnap délután a rakparton.Az első futam a tervezett képest kis csúszással indult, ezért elégedetlenkedett a kérdező. A gyorsulási versenyen részt vevő mintegy húsz kamionsofőr végül bőven kárpótolta a csúszás miatt a nagyérdeműt. A rakpart lépcsői és a Stefánia támfala zsúfolásig megtelt bámészkodókkal: a száguldó ingyen cirkusz kicsit és nagyot, férfit és nőt egyaránt érdekelt. A kamionok párosával mérkőztek meg egymással: 200 métert tettek meg a rakparton, a jobban gyorsulóé lett a dicsőség.A párosok kétszer is megmérkőztek egymással az esélyegyenlőség jegyében, hiszen a Tiszához közelebbi aszfaltrész valamivel egyenesebb volt a Stefániához közelebbinél. A Scaniák igen jó napot fogtak ki: Rákóczi Ferenc fehér Scaniájával kétszer is megverte ellenfelét, aki egy svéd gyártmányú sárga Volvot vezetett. A monstrumok sofőrjei bőgették a motort és keményen nyomták a dudát, de a járművek abroncsaira vigyáztak. Úgy tudjuk, hogy ígéretet tettek a városvezetésnek, hogy a verseny után nem hagynak guminyomokat a flaszteren. Nemcsak kamionok, hanem platós járművek is birokra keltek egymással.A leglátványosabb kamion egy kamionmentő volt. A 24 tonnás jármű sofőrje azt mondta, hogy legutóbb Franciaországból kellett hazavontatnia egy magyar buszt, a nagy súly miatt 4 napig tartott a hazaérés. A legtöbb kamionos a verseny után azonnal hazafelé vette az irányt, hiszen legtöbbjüknek ma már külföldre kell vezetnie járművét.