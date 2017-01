2017-ben jó évre számíthatunk

Szeged éve



A francia kisasszonyok igazmondó kártyája szerint tartós barátságok és erős ellenségek veszik körül Szegedet az új évben. Az új év elején pénz áll a házhoz, és ha jól sáfárkodunk vele, megoldódnak a problémáink. Tavaszra megnyugtató pályára állnak a dolgaink, azonban egy kártyalap figyelmeztet is, hogy bármit is csinálunk, óvatosan tegyük. Az év második feléről kiderül a lapokból, hogy akadnak hosszan elnyúló problémáink, miközben sorjáznak a nagyszerű terveink. Többet azonban elkötelezettséggel, erős akarattal, keményen dolgozva leküzdhetünk, illetve megvalósíthatunk közülük.

Bejött?



– Soha nem panaszkodott még senki, hogy nem vált be a jóslatom. Kizárólag azért hívnak fel, mert megint bejött, amit mondtam. Persze tudni kell olvasni a sorok között, hiszen ezek előrejelző, útmutató kártyák. Sírni nem, kizárólag nevetni szabad rajta, hiszen ez játék – jegyezte meg Sybilla, aki már csak kedvtelésből, a barátainak vet kártyát. Az országról és Szegedről szóló előrejelzéshez elárulta: nem néz és hallgat politikai műsorokat.

Jó lapjárása lesz az országnak. Januártól májusig nagy változások előtt állunk, ám némelyik fájdalommal, kellemetlenséggel jár majd. Azért jó tudni, hogy minden veszteség helyén zöld fű terem – áll a jóskártyában. Az országnak a karma tarot nagy arkánum lapjaival vetett sorsot Apolló szegedi papnője.Sybilla hozzátette: a változások sok jót – előrelépést, új kezdetet – is hoznak magukkal. Kár lenne elhamarkodni a döntéseket, viszont ha már elindultunk, menjünk végig az úton. Vigyázat, a Nap nemcsak melegít, vakít is! Amit más megtesz, nem biztos, hogy nekünk is sikerül.– Májustól nyár végéig is ügyeljünk rá, hol húzódnak a határaink. Különben előfordulhat, hogy a kelleténél több áldozatot vállalunk a céljaink elérése érdekében, és a mérleget végül ráfizetéssel zárjuk – vette kezébe Sybilla a következő négy kártyát.– Nem szabad türelmetlenkedni, érdemes kivárni, hogy felkeljen a Nap, és megszáradjanak a pillangószárnyaink. Fékezzük a haragunkat, irigységünket, önzőségünket! Kerüljük a veszekedést, a csatározásokat, hallgassunk az okos szóra, és végül megtörténik a csoda.Ősztől év végéig – az ország irányítóival együtt – megláthatjuk, ha mértékletesek maradunk, épp jó helyzetbe fordul velünk sorsunk szerencsekereke. Sem előre nem zuhanunk, sem vissza nem csúszunk. Problémák tornyosulnak ugyan elénk, ám ésszel és jó taktikával a nagy oroszlánt is legyűrhetjük. Lehet, hogy nem mindent tudunk áthidalni a következő szilveszterig, viszont nem árt tudni, hogy a gondjaink megoldása csakis a mi kezünkben van.A lapokból azt is látja a jósnő, hogy az egészségügyben kedvező változásokra számíthatunk. Azt szintén kiolvasta, hogy bár az ország vezetői képesek irányítani a helyzetet, és az aranytojást tojó tyúk is náluk van, az ország jövőjének érdekében nem árt módjával osztogatni a javakat. Még akkor is, ha a jótétemények az előrébb jutás lehetőségével kecsegtetnek.