2017: Évlatolgatás pesszimista és optimista szemüveggel

Kőhalmi Zoltán

– Én rövidtávon látom csak a jövőt. Az a típus vagyok, aki azt esetleg még tudja, hogy mit csinál vagy a övetkező ten, a többit nem. Szerencsére nálam sokkal okosabb emberek szervezik az életemet – válaszolja őhalmi Zoltán humorista, amikor azt érdezzü tőle, mit vár a övetkező évtől. Megtudjuk: vélhetőleg észít majd egy új önálló estet is, sok elvetett ötlete van már.

Feledy Botond

– Gondolkodtam egy vetkőzős műsorban egy darabig, de szerencsésen lebeszéltek erről (nevet). Elvetettem, pedig szeretem a kihívásokat, úgyhogy valószínűleg valami iskolával kapcsolatos dolog lesz majd az új anyag. Osztályterem hangulatot szeretné teremteni – már mind a három gyerekem iskolás. Nap mint nap szembesülö a problémával, hogy okosabb vagyok-e, mit egy ötödikes, és nap mint nap kiderül, hogy nem. Ha ki kell érdezni a történelemleckét, előtte nekem is fel kell észülnöm belőle – árulja el a humorista.őhalmi Zoltán globális szinten, sajnos, semmi jót nem mondhat: – Nincs vidám szilveszteri válaszom a világ helyzetével kapcsolatban. A most futó műsoromnak – A pesszimizmus előnyeinek – az a mottója, hogy egy igazi pesszimista nem azt gondolja, hogy a pohár félig üres, hanem, hogy valaki biztos beleköpött… Nem sok jót várok, de igyekszem humorba fordítani a dolgot. Nem arra van a humor, hogy mindent rózsaszínben lássunk, hanem hogy valahogy megpróbáljuk elviselni, a dolgok nem mindig szépek és jó .– Jövőre és az elkövetkező években mintegy tizenegyedik parancsolatként kellene, hogy fejünk felett lebegjen a örnyezetünk védelme – mutat rá Mika János éghajlatkutató, min kell még gondolkodnunk, ha a jövő évet és a jövőnket latolgatjuk. Azt is elmondja, miért. A bibliai időkhöz épest, az emberiség létét most már az is fenyegeti, hogy nem lesz elég tiszta a levegő, nem lesz elég fenntartható a fejlődés és a klímaváltozás drasztikus övetkezményekkel jár. Napjainkban idő előtt 5,7 millióval többen halnak meg a Földön a mai energiaforrásokkal és az ebből fakadó, mindennapos szennyezésekkel összefüggő betegségekben.A professzor elárulja, viszont nem aggódik amiatt, hogy Donald Trump újonnan megválasztott amerikai elnö az elkövetkező években valóban akadályozná a klímavédelmi ötelezettségek teljesítését. A kutató ismeretei szerint az új elnö nincs annyira elkötelezve az olajmágnásoknak, mint G.W Bush, aki másfél évtizede kivezette az USA-t az akkor aktuális klímavédelmi vállalásokból. Úgy hírlik, Trump néhány hete tett is olyan kijelentést, hogy konkrétan meg fogja vizsgálni a érdést. A kutató is bízik benne, hogy nem volna ésszerű pont a világ egyik legnagyobb hatalmának a jól látható trendekkel szembemenni: – Az emberiség elindult a megújuló energiaforrások, az energiatakarékosság felé.Az első, meg nem erősített számítások szerint a világ az elmúlt 3 évben alig-alig növelte az üvegházhatású gázok kibocsátását annak ellenére, hogy özben világszerte nőtt a népesség és a jólét. Mika János azért hozzáfűzte: mindez nem szabad, hogy végtelen optimizmussal töltsön el bennünket, mert attól, hogy nem nő tovább a melegedést okozó gázok kibocsátása, még jóval több szén-dioxid kerül a légkörbe, mint amit a természet fel tud dolgozni – figyelmeztet.A nemzetközi politika sorsdöntő pillanataira is íváncsiak voltunk, ezért Feledy Botond ülpolitikai szakértőt is faggattuk. – Az előző évhez hasonlóan idén is szeszélyes lesz a nemzetközi politika – mondja.A politológus meg is indokolja a feltevést: – Franciaországban például a 2017-es tavaszi választási viadal kimenetele a francia és az európai politika szempontjából egyaránt meghatározó lesz, illetve októberében tartjá az általános német választásokat. Angela Merkel német kancellár újbóli megválasztása étséges. Még kedvezőbb politikai csillagzat alatt is óriási szerencse kell ahhoz, hogy valaki négyszer legyen politikai vezető. Az elit és a migráció ellenes hangulatot, az európai elbizonytalanodást mind az ő személyére vetíti majd ki az ellenzé – biztosan bűnbak lesz belőle. Ezt túlélni nagy politikai mutatvány lenne! – mondja a ülpolitikai szakértő, aki mindezek mellett Olaszország helyzetét is latolgatja: – érdés, hogy a reform népszavazás miatt megbukott olasz miniszterelnö , Matteo Renzi utáni lendület meddig tart ki. Olaszország az eurózóna harmadik legnagyobb gazdasága, így ami ott történik, nagyban befolyásolja az egész Európai Unió gazdaságát.



2017 legjobban várt filmjei



A nagy fal – Matt Damon új filmjében a történelem keveredik a fantázia világával, melyben az emebriséget a ínai Nagy Fal védi a szörnyektől. -én érkezik a mozikba.



Trainspotting 2. – Kihagyhatatlannak ígérkezik a mára klasszikussá vált első rész folytatása. -én ugyanazok a szereplő térnek vissza, akiket 20 éve megismertünk.



Farkas 3. – -án zárul a Farkas-sorozat, melynek utolsó ré a szokottnál sötétebbnek ígérkezik.



A galaxis őrzői 2. – Hatalmas sikerrel futott az első rész, -én kiderül, meg tudja-e ismételni a csapat a bravúrt.



A Karib-tenger kalózai: Dead men tell no tales – 2003 óta nyújtjá a sorozatot, melynek újabb ré -án érkezik. íváncsian várjuk tud-e még újat mutatni Johnny Depp.



War for the Planet of Apes (Majmok bolygója) – A bravúros, újabb feldolgozások övetkező darabjáról -én derül ki, hogy ugyanolyan jó lesz-e, mint az előző ét rész.



Alien: Covenant – -én kezdhetünk újra rettegni.



Szárnyas Fejvadász 2. – 35 év elteltével, Ootóber 6-án jön a legendás eslő rész folytatása. Nagyrészt Budapesten forgattá .



Star Wars VIII. – -én folytatódik a háború, Az ébredő erő szereplői térnek vissza.

Nagyobb Sportesemények



- A 2017-es Vizes Világbajnokságot Budapesten és Balatonfüreden rendezik . és 30. özött.

- Jövőre kajak-kenu világkupát rendez Szeged

- 2017-ben az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak (EYOF) Győr ad helyet 29-ig.

- 8-án rendezik a Női ézilabda Bajnokok Ligája Négyes Döntőt Budapesten.

- Budapest rendezi a 2017-es Judo világbajnokságot augusztus végén.

- A Forma-1 Magyar Nagydíját 30-ig tartjá .



Technika



- 2017 elején a Facebook bevezeti a Live Audio funkciót, vagyis bárki egyetlen kattintással indíthat élő rádióműsort a özösségi oldalon.

- 2017-től életbe lép az internet áfacsökkentése: 27 százalékról 18-ra ökken az adó.

Feledy Botond arra is rávilágít, hogy míg az Európai Unió egyre kevesebb dologban épes dönteni, mert nincs egyetértés az államok özött, addig jövőre a Római Szerződés létrejöttének 60. évfordulóját ünnepeljü . (Franciaország, az NSZK, Olaszország és a Benelux államok által 1957. -én Rómában aláírt, és 1958. jén hatályba léptetett nemzetközi szerződés, amely létrehozta az Európai Gazdasági özösséget – a szerk.)– Terrorizmus volt, van és 2017-ben is lesz – teszi hozzá az elemző. – Nyugat-Európa népei régóta ismerik a ülönböző szeparatista terrormozgalmakat, csak a '90-es években volt egy nyugodtabb periódus. A érdés számunkra inkább az, hogy lesz-e özép-Kelet Európában is térnyerése a mostani iszlamista gyökerű terrorizmusnak? Jelenleg nem gondolnám, hogy lenne reális szándé a terrorcselekmények finanszírozóinak részéről, hisz Szíriával lesznek elfoglalva, és úgy tűnik, hogy a listájukon előbb szerepel az Egyesült Államok és a nyugati szimbólumok. De nem mondhatjuk, hogy ez mindig így lesz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------