2017: pénz, csillogás, igaz szerelem

Kincset keresünk



Kincskeresők című mellékletünk célja, hogy ne „csak" tájékoztassuk olvasóinkat: amiben tudjuk, lehetőségeink megengedik, és a célok is összhangban állnak szerkesztőségünk értékrendjével, segítsük is az életüket. Ha önnek vagy valakinek a környezetéből van olyan álma, vágya, kérése, amelyet valóra válthatnánk, jelentkezzen a kincskeresok@delmagyar.hu e-mail-címen, vagy küldje el kívánságát levélben a 6729 Szeged, Szabadkai út 20. címre „Kincskeresők" jeligével. Kérjük, egy rövid bemutatkozás mellett írja le történetét, és azt, miért az a kérése, amit megfogalmaz.

Pénzt és csillogást, jobb életet, a miniszterelnök lemondását, migráns- és korrupciómentes, békés esztendőt – vannak, akik ezt kívánják szilveszter éjjelén az új évre. Majd meglátjuk... Talán érdemes jobban behatárolni a kívánságot! Mert ha gondolkodunk a megfogalmazáson, közben már azon is törjük a fejünket, hogy mi magunk mit tehetünk meg azért, hogy óhajunk valósággá váljon.Így talán azoknak az olvasóknak is boldog évük lesz 2017-ben, akik azt írták lapunk rögtönzött, anonim közvélemény-kutatásában, hogy jövőre tovább keresik az igaz szerelmet, életmódváltással és sportolással mindent megtesznek az egészségükért, és szorgalmasan dolgoznak a több fizetésért. Utóbbi kedvéért folyamatosan fejlesztik magukat, és céljaik érdekében még egy kis ésszerű takarékoskodásra is hajlandók.Egyik olvasónk csupán ennyit pötyögött a billentyűzeten: ő 2018-at szeretne – reméljük, ez alapvető óhaja mindannyiunknak. Tehetünk érte: fordítsunk energiát a környezetvédelemre, és nagyobb békével közelítsünk embertársaink felé! Mindannyiunknak csak egy Föld „áll a rendelkezésére"!– Régebben tettem fogadalmat, mert illik, szokás, szinte társadalmi elvárás. De sohasem tartottam be. Egyszerűen mindig elfelejtem – vallja be Kiss Annamária. Olvasónk az újévi fogadalomban nem, egy babonában viszont hisz: ahogy viselkedsz elsején, olyan lesz az egész éved. Ahogy fogalmazott viccesen: „Bármilyen nehéz is, elsején igyekszem mindenkihez kedves lenni."Csatlakozunk olvasónkhoz: mindenkinek boldog, sikeres, békés új esztendőt kívánunk!