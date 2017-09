2020-ra készül el a fogorvosi kar új épülete

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karát (SZTE FOK) tíz éve alapították, de maga az oktatás közel hetven éve ugyanabban a Tisza Lajos körúti épületben folyik, mondta el Laczkóné Turzó Kinga dékán a szegedi fogorvosok találkozóján és tudományos konferenciáján. A ma záruló kétnapos rendezvényen több mint háromszáz fogorvos vesz részt, valamint száznál is több dentálhigiénikus szakember. A találkozót először kapcsolták össze konferenciával - az egykori és a jelenlegi diákjaik adják a változatos témájú programok közönségének nagy részét, amelyre többek között az USA-ból, Németországból, Angliából, Ausztriából, Olaszországból is érkeztek előadók.



A kar kiemelt feladatának tartja, hogy a magánpraxisok mellett az oktatói pályát is vonzónak lássák a diplomás hallgatóik. Életpályamodellt kívánnak mutatni a diákjaiknak, épp ezért fontos, hogy a kutatás és a gyakorlati oktatás infrastruktúráját fejlesszék. Az EFOP-pályázaton összesen 1,3 milliárd forintot nyert a kar a Vasas Szent Péter utcai 2-es számú rendelőintézet felújítására. A munkálatokat terv szerint 2020 nyarára fejezik be: 1300 négyzetméternyi alapterülettel bővül az épület, új tantermeket, kezelőegységeket, laborokat is létesítettek.