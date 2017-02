2020-ra teszik rendbe a gyálai Holt-Tiszát

Arról a 2,9 milliárd forint uniós támogatásról, ami a gyálai Holt-Tisza rendbetételéhez kell, tavaly már kormánydöntés született. Ettől függetlenül a Szegedet érintő fejlesztések között is felsorolták, amikor egy hete Orbán Viktor kormányfő 70 milliárd forint értékű fejlesztési csomagot ígért a városnak . Mivel a csomagot taglaló táblázatunkban csak az állami költségvetésből érkező összegeket említettük, abban összeg nélkül szerepelt a Holt-Tisza rehabilitációja. Cikkünk is szóba került azon a lakossági fórumon, amit péntek este tartottak a Klebelsbergtelepi Összefogás Házában a csak dög-Tiszaként elhíresült holtágról.– A pénz megvan, a nagyjából 100 hektáros terület rehabilitációja megvalósul – hangsúlyozta Kozák Péter, az Ativizig igazgatója, a projekt felelőse. B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselő, megyei fejlesztési biztos és Nógrádi Tibor (Fidesz–L.É.T.), a körzet önkormányzati képviselője a környékbeliek összefogását és az általuk az ügyért összegyűjtött kétezer aláírás jelentőségét hangsúlyozta.

Telt ház. Élénken érdeklődtek a helyiek az iszapról, bekötésekről, kishídról, átemelőről. Sok kérdés a tervezéskor tisztázódik. Fotók: Kuklis István

Az ütemezésről elhangzott, hogy március végéig aláírják a kezdéshez szükséges dokumentumokat. Utána a tervezés közbeszerzési eljárása, maga a tervezés, majd az engedélyeztetés következik. Ha a kivitelezés pályáztatása is rendben lezárul, 2018 szeptemberében kezdődhet a megvalósítás, aminek a határideje 2020. március 31. Legalább két szezon tehát még szúnyogos lesz, de utána megszűnik a nyári orrfacsaró bűz és az elsősorban kutyákra veszélyes szívférgességet terjesztő vérszívók hada.A beavatkozásról a vízügyi szakember nagy vonalakban elmondta, több százezer köbméter fenéküledéket távolítanak el a Fekete-víz és a Fehér-part területéről. A Fekete-vizet az egyszerűség kedvéért lezárják, és a mederben dolgozva kotorják ki a munkagépek teljes mélységében vagy annál is jobban. Egyúttal rendezik a partvonalat, megoldják a vízutánpótlást és a későbbi vízminőség-ellenőrzést.Az élővilágra is gondolnak; átmenetileg elköltöztetik a teknősöket, ám a rehabilitáció során a jobb parton úgynevezett ökoszigeteket alakítanak ki nekik. A bal partot lehet majd bejárni, oda 1,2 kilométeres tanösvényt terveznek. A mérnök azt is megígérte, hogy rendszeresen tájékoztatják a lakosságot, a terveket megmutatják, sőt az első kapavágástól kamera segítségével interneten is követhető lesz a munka.

Hogyan tovább?



Ki kell találni, hogy a helyiek mit szeretnének kezdeni a gyálai Holt-Tisza rendezett területével – hangsúlyozta Kozák Péter. A hallgatóság köréből elhangzott: megalakult a Tompaszigeti Horgász- és Természetvédelmi Egyesület, hozzájuk már lehet csatlakozni. Más csónakázótavat szeretne. Az is felvetődött, lehet-e majd fürdeni a holtágban. A projektfelelős elmondta, feladatuk az állapotjavítás. Elméletileg a Tiszánál nem lesz rosszabb minőségű a víz, de a mindenkori jogszabályok határozzák meg, lehet-e benne strandolni.

Lakossági kérdésekre elhangzott, hogy a partrendezéshez előbb hiteles nyilvántartás alapján kimérik a birtokhatárokat. Ingatlanvásárlásokra is szükség lesz, de azok – a jelenlegi törvények értelmében – nem hátráltathatják a folyamatokat. Az érintettekkel személyesen egyeztetnek. A kitermelt iszapot a közeli szeméttelepnél lévő kubikgödörbe hordják. Azt szigetelik és a területet helyreállítják, hogy ne csak átköltöztessék a problémát.Megszüntetik a Floratom termálvízrákötését; a cég ezután a szennyvíztisztítónál közvetlenül a Tiszába juttatja a vizét. Ugyanígy minden illegális szennyvízbekötést elzárnak, retorzióra nem kell számítani. Csapadékvíz viszont folyhat a holtágba. Vízutánpótlást a hattyasi szivattyútelepen át a Tiszából biztosítanak – de ettől sem lesz sodrás, a holtág holtág marad.