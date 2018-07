205 éve született a magyar Robin Hood, a szegedi betyár, akit nem fogott a golyó, Rózsa Sándor

Rózsa Sándor 1813. július 16-án született a Szeged környéki tanyavilágban. Anyját korán elvesztette, majd később földműves apját is, őt lólopásért akasztották fel. A magára maradt, írástudatlan 12 éves fiúval nem bánt kegyesen a sors. A sok, fiatalon megélt tragédia, a nélkülöző élet és az apja példája mind a törvényen kívüli lét felé predesztinálta, melyet tovább súlyosbított az az elítélő bánásmód, melyet az addig még ártatlan fiúval szemben tanúsított a környezete.Rózsa eredetileg pásztorkodással foglalkozót a Szeged környéki lápos, mocsaras vidéket járva. A térség vadregényes mivolta kiváló menedékül szolgált a rendszeren kívül élők számára, ebből kifolyólag itt a fosztogatások és gyilkosságok szinte mindennaposnak számítottak. Rózsa első regisztrált bűntettéhez még 23 éves koráig várni kellett. Egy Kiskunhalas határában történő lopás miatt ítélték el először két társával, a zsákmányuk két meddő tehén volt, amiért Rózsa másfél évet kapott, negyedévente 25 botütéssel. A szegedi börtönből 10 hónap után, 1837 júliusában a közmunkát kijátszva szökött meg. Ekkor vette kezdetét futóbetyár élete, többnyire az Alföld tanyáin bujkált, lovakat, szarvasmarhákat hajtott el, tanyákat rabolt ki.Kegyelmi kérvényét, miszerint a számkivetett bűnözői élet helyett inkább a becsületes mindennapokat választaná, 1845-ben nyújtott be a királyhoz, de elutasították. 1848 októberében viszont hasonló feltételekkel, Kossuth Lajos engedélyével csatlakozott a szabadságharchoz 150 főből álló „seregével". Csapata többnyire betyárokból állt. Több győztes ütközetet is vívtak a déli határnál, ám a betyár virtust nem hagyták hátra, így a győztes ütközetek követte fosztogatások és gyilkosságok miatt rövidesen feloszlatták a csapatot.A szabadságharc leverése után becsületes foglalkozást keresett és csikósnak állt. Megnősült, ám a kispolgári élet víg napjai nem tartottak sokáig, ugyanis olyan pletykák keltek szárnyra, melyek mint egy forradalmi felkelés vezetőjét emlegették. Családját hátrahagyva újra bujdosni kezdett. Sokáig nem került kézre, pedig tízezer pengős vérdíj volt a fején. A nép szemében mindig is hős volt, melyet a szabadságharcban szerzett érdemei, valamint a köznép alkotta legendárium tovább mélyített. Végül komája, Katona Pál gazda adta fel 1857-ben. Először Kufstein várában, majd Theresienstadtban, később Péterváradon raboskodott. A Rózsa körüli kultusz még ekkor is olyannyira nagy volt, hogy kufsteini raboskodása alatt vasárnaponként, mint látványosságot, pénzért mutogatták a piactéren.1868-ban amnesztiával szabadult, ám a becsület útjára már nem tért vissza. Csonka Ferenc bandájához csapódott, postakocsikat és vonatokat raboltak ki több-kevesebb sikerrel. Végül Ráday Gedeon királyi biztos fogatta el 1869 januárjában, három évvel később életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték. 1873-ban került a szamosújvári börtönbe, ahol előbb szabóként, később egészségének romlása miatt harisnyakötőként foglalatoskodott. Egészsége egyre csak romlott, később már nem volt képes feladatát sem ellátni. 1878. november 22-én halt meg gümőkórban.Rózsa legendás alakja gyakori szereplője népballadáknak, nótáknak, a Magyar Televízió 1971-ben tévésorozatot is készített életéről Móricz Zsigmond regényei alapján. Hatvan kitudódott bűnesete, és 30 ismert gyilkossága ellenére a nép hősként tisztelte. Állítólag hatalmas igazságérzete nem engedte, hogy a szegényektől lopjon, így ellenfelei a gazdagok, a fennálló hatalom voltak. Bőkezűség jellemezte, jutalmakat osztogatott, és a zsákmányt is mindig igazságosan osztotta el maga, és emberei között. Több történet is született különleges képességeiről. Egyesek szerint varázsereje volt, melyet boszorkányoktól kapott, s nem fogta a golyó.Rózsa alakja azóta az igazság- és szabadságvágy, a pusztai életmód egyértelmű szimbólumává vált. Az idő és a történelmi nosztalgia rehabilitálta, s tisztára mosta bűnlajstromát, mely talán igazságtalan bűnei súlyát tekintve. Tény és való, hogy a törvényekkel szemben, egyéni látásmódja alapján ítélte meg mi jó és rossz, ám ha az önbíráskodás részét elhagyjuk, és mint csak ideát vesszük alapul, azt amit a nép szemében képviselt, s képvisel a mai napig, lehetünk annyira nagyvonalúak a szegedi betyárral, hogy megőrizzük a nevét.