20 ezer eurót számláz a bulgáriai kórház Vanessza kezeléséért, de a héten hazahozhatják

Rendőrségi ügy lesz a kirablásból



Bár ez volt Burkusék legkisebb gondja, de már az első napon kiderült: Vanesszát élet és halál között kirabolták. Ékszerei, sőt ruhája is eltűnt a baleset után, azok a kórházba már nem érkeztek be. A fülbevalót, a gyűrűt és a nyakláncot ballagására kapta nagyszüleitől, azoknak elsősorban eszmei értékük volt. Időközben kiderült, hogy az eset nem egyedi: egy másik, autóbalesetet szenvedett család hasonlóan járt. Burkusék ezért ma megteszik a rendőrségi feljelentést – ebben szintén segítséget kapnak majd a konzultól.

– Holnap már okosabbak leszünk, mert tolmáccsal, a konzul személyes jelenlétében tárgyalunk az igazgatóval, Vanessza állapotáról és arról, hazaadják-e – mesélte tegnap délután lapunknak Burkus Sándor. Az édesapa, akinek 19 éves lánya 3 hete fekszik kómában egy bulgáriai kórházban , biztos benne, hogy annak köszönheti a hirtelen előrelépést, hogy a média bemutatta kálváriájukat. Amíg ugyanis ügyük nem került nyilvánosságra, semmi segítséget nem kaptak, a kórházzal pedig nem boldogultak. Mint megírtuk, az angolul nem beszélő orvosok nem kommunikáltak a családdal, és Szegedről is hiába kereste őket a lányt fogadni kész klinika vezetője, ő is falakba ütközött.– Hétfőn végre kimondták: hazaadják Vanesszát, 3 heti kezelését azonban ki kell fizetni, amiért 20 ezer eurót (több mint 6 millió forint – a szerk.) számláznak ki. Az egészségbiztosító fedezi ezt, és mivel immár velük is levelezésben vannak, mostanra biztosítottnak látják, hogy költségeiket megtérítik, így talán a héten hazakerülhet a lányom. Szerintem az anyagiak miatt húzták eddig az időt – mesélte az édesapa, aki úgy tudja, már a légimentő-szolgálattal is felvette az egészségbiztosító a kapcsolatot, és van magángép, amely megfelelő körülmények között, a család számára költségmentesen Szegedre tudja szállítani Vanesszát.Tegnap megkerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is kérdéseinkkel. A család legnagyobb problémája ugyanis az volt, hogy három héten keresztül magukra voltak utalva. „Munkatársaink többször egyeztettek a kórházzal és a főorvossal is. Külképviseletünk folyamatosan a hozzátartozók rendelkezésére áll, segíti a kapcsolatfelvételt, kollégáink természetesen a tolmácsolásban is segítettek. A külképviseletnek azonban arra nincs lehetősége, hogy egy munkatárs folyamatosan a kórházban legyen. Kollégáink rendszeresen érdeklődtek a lány állapotáról, majd tájékoztatták az édesapát, az időközi zárójelentés szakmai fordíttatását is elvégezték" – áll a minisztérium sajtóosztályának válaszában. Kitértek arra is, hogy a konzul már a balesetet követő nap reggelén ott volt a helyszínen, és minden, a balesetben érintettel felvette a kapcsolatot.Burkusék háromhetes kálváriájáról a sajtóosztály úgy nyilatkozott, a nagykövetség nem kérheti a sérült hazaszállítását, azt csak az itthoni biztosító, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEA) vagy a hozzátartozó teheti meg. A kormány nem vállalhatja a hazaszállítást sem, ez kizárólag a biztosító hatásköre, amely megszabja, hogyan és milyen feltételekkel vállalja ezt a feladatot és annak költségeit. Ha a hozzátartozó maga akar közvetlenül intézkedni, megteheti, de ez esetben a költségekről is neki kell gondoskodnia. A NEA egyébként szeretné kivárni azt, hogy a lány szállítása kisebb kockázattal járjon – például már tudjon önállóan lélegezni –, az édesapa azonban mielőbb szeretné hazaszállíttatni lányát, akár instabil állapotban is.Hozzátették, munkatársuk tegnap ismét beszélt telefonon a szegedi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet professzorával, aki megerősítette: a burgaszi kórházzal rendkívül nehéz a kapcsolattartás. Molnár Zsolt ezért üzenetet fogalmazott meg számukra, amit hivatalos nagykövetségi levélben bolgárra fordítva a külképviselet elküld a burgaszi kórházba, majd telefonon követik nyomon a levél sorsát. Ebben az a kérés is szerepel, hogy közvetlenül kommunikáljanak a szegedi klinikával, mivel így a leggyorsabb a kapcsolattartás, és semmilyen információ nem veszik el.