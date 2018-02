20 milliárd forint uniós pénzből is fejleszt Szeged - a nagyadózókat tájékoztatta a polgármester

Szeged idei, 57,8 milliárdos költségvetésének több mint felét fejlesztésekre költi a város, a 30 milliárdos összeg kétharmada európai uniós forrás – jelentette ki Botka László (MSZP) polgármester a szegedi nagyadózóknak tartott, szokásos év eleji tájékoztatóján. A városháza díszterme ezúttal nem telt meg, az első sorok üresen maradtak, pedig az önkormányzati cégvezetőkön kívül irodavezetők és képviselők is beültek meghallgatni a városvezetőt.



Botka elmondta, hogy míg 2011-ben 15 milliárdot kapott az önkormányzat a központi büdzséből, idén 5,7 milliárd jár a városnak, ami egyébként 78 millió forinttal több, mint tavaly. Ebben az évben 13,4 milliárd forint helyi adóbevétellel kalkulálják a költségvetést, ebből 9,3 milliárd iparűzési adó formájában folyik be a városi kasszába.



A városvezető közölte, a vállalkozásokat megfelelő infrastruktúrával rendelkező telephelyekkel és az elvárásokhoz igazodó képzettségű emberekkel lehet egy városba csábítani. Idén 5,2 milliárd forint értékben hajtanak végre gazdasági célú útfelújítást, például a Vértói úttól az ELI-ig, és jut forrás többek között a Vágány, a Vásár, a Cserje sor, a Napos út és a Délép-telep útjaira is. Ezenfelül is újulnak meg utak és járdák, például 500 milliót fordítanak 4, a Zöld Város Programban érintett területre.