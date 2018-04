20 milliárdot már elköltöttünk spórolásra - Vigyázunk a környezetünkre, de nem tudjuk, milyen eredménnyel

Napelempark Szeged mellett. Ezt már érdemes volt megépíteni. Fotó: Karnok Csaba

Kiss Tiboré volt az első napelemes magánház Királyhegyesen. Archív fotó: Török János

A föld alól is



A passzív ház megfelelően tájolt, jól szigetelt, energiatakarékos épület, amelyben a földmély állandó hőmérsékletét hasznosító szellőztetőrendszer működik. Télen valamennyit rá kell fűteni. A német szabvány szerinti passzív házakban a kívánt hőmérsékletet a napsugárzás, az odabenn tartózkodó emberek és a műszaki eszközök által kibocsátott hő tartja fönn. Ám rá lehet fűteni hagyományos módon is. Egy ilyen technológiával épült, Szeged melletti, 108 négyzetméteres, kétszintes családi házban a fűtésre és a meleg vízre évente 100 ezer forintot költenek. Így a háromgyermekes család a gázártámogatást sem tudja igénybe venni, mert nem elég nagy a háztartásuk fogyasztása.

Tíz év alatt 19 milliárd forintot biztosan elköltöttek Csongrád megyében olyan beruházásokra, amelyekkel energiát lehet megtakarítani – derül ki a megyei önkormányzat által nemrég elkészíttetett klímastratégiából. A tanulmány laikus számára is izgalmas olvasmány.Azért nincs pontos adat, mert a hatvan települési önkormányzat közül ötvenegy válaszolt a tanulmány készítőinek kérdéseire, és nem is mindre. 2007 óta a megyében több mint 180 olyan beruházás valósult meg vagy kezdődött el, amelynek a hatékonyabb energiafelhasználás a célja. Ezeknek nagyjából feléről sikerült megtudni, mennyi energiamegtakarítást terveztek vagy értek el vele, és 77-ről derült ki, mennyivel kevesebb szén-dioxid jut a légtérbe általa. A legjellemzőbb ilyen beruházások az iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények korszerűsítése: ajtó- és ablakcsere, új hőszigetelés, energiatakarékos világítás beszerelése. Sok helyen napelemeket is raktak föl. A magánházak energetikai korszerűsítéséről még kevesebbet tudtak meg a tanulmány készítői. A stratégiában mégis szerepel egy becslés, a megismert információkra alapozva. E szerint 2007 óta legalább 198 ezer 334 gigajoule energiát takarítottak meg a megyében, és 15 ezer 579 tonnával kevesebb szén-dioxid jutott a légtérbe.Ám azt sem lehet pontosan tudni, mennyire szennyezzük a levegőt. Nagyon sok helyen nem dokumentálják, mennyi üvegházhatású gázt engednek a légtérbe, a nagyipari kibocsátóktól vannak csak információk. Mégse haszontalan a tanulmány szerint ezek alapján, illetve becsült adatokkal számolni, mert így „közelebb kerülhetünk a valósághoz". E szerint Csongrád megyében az áram- és a gázfogyasztás, valamint a közlekedés külön-külön évente közel 500 ezer tonnányi üvegházhatású gázzal terhelheti meg a levegőt. Ezek a legnagyobb kibocsátók.A mezőgazdaság 100 ezer tonnát tesz hozzá ehhez, a vasúti közlekedésnek mindössze 1000-1500 tonna a szennyezése.Azt viszont biztosan tudjuk, hogy a megye területének 8,4 százalékát borítja erdő, 37 ezer 900 hektáron. Ennek a szén-dioxid-elnyelő kapacitása nem éri el az évi 60 ezer tonnát, így a teljes megyei kibocsátás kb. 3,6 százalékát tudja megkötni.Lehet, hogy ilyen körülmények között vigyázni a környezetre sziszifuszi munkának tűnik – viszont most már legalább megéri.Tavaly június óta működik Szeged első napelemparkja a Sándorfalvi út mellett, amelytől az állam garantált áron veszi át az áramot, és építtetőjének jobb befektetés volt, mint ha a pénzt bankban fialtatja. A rendszer az átlagos nyári napokon 3,5 megawattóra áramot termel. 2016-ban írtunk a királyhegyesi Kiss Tiborról, aki napelemes rendszert szereltetett a házára, és villanyfűtést alakított ki . Úgy számolt, 7-8 év alatt megtérül a beruházása. Ez volt az első napelemes magánház a községben. A falubeliek nem nagyon bíztak abban, hogy ez működni fog.– Működik, megbízhatóan. A fűtésszezonban rá kellett segíteni gázzal is, ha jobb lenne a ház szigetelése, talán nem kellett volna, de így sem panaszkodhattam. Azelőtt egy szezonban 180 ezer forint volt a gázszámla, most 40 ezer. A villanyszámlám pedig 4500 forint volt egész évre tavaly – mondja most Tibor. A hivatásos sofőr beruházott, vett egy új elektromos kazánt. – A rendszer tavaly is, tavalyelőtt is 6000 kilowattóra áramot termelt.