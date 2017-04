21 problémás csomópont van Szegeden olvasóink szerint

Futottak még



A körforgalmakat elméletileg azért alakítják ki, hogy egyszerűsítsék és gyorsítsák a kereszteződések forgalmát. Ennek ellenére három – a szabálytalan használat miatt – kapott voksokat: a Kálvária, a Csillag és a Dugonics téri. Jelöléseket kapott még olvasóinktól, mert veszélyes: a Népkert sor Temesvári körúti jobbra kanyarodó sávja, a Szilléri sugárút–Debreceni utca, a Csongrádi sugárút–Rózsa utca, a Pacsirta–Jakab Lajos utca, a nagykörút–Bakay Nándor utca és a Kálvária sugárút–Jósika utcai kereszteződés.

Melyik kereszteződést érzi a legveszélyesebbnek Szegeden? – tettük fel a kérdést a delmagyar.hu olvasóinak. A válaszadók 21 különféle csomópontot jelöltek meg. Véleménykutatásunkban hét "gonosz" helyszínre érkezett a legtöbb szavazat, ami a legnagyobb problémát okozza a közlekedőknek.Legtöbben ugyanakkor gyorsan azt is hozzáteszik, amit Bakonyi Tamás tömören úgy fogalmaz: a KRESZ ismerete, index és tükör használata nélkül mindegyik veszélyes. Munkácsi István is egyetért: mind veszélyes, amíg a magyarok többsége úgy gondolkodik, hogy „ebbe a sárgába még beférek". Bandor Andor hozzáteszi: és amíg a bringások vidáman áttekernek a zebrán, ha ott van nekik a Maci sajt, akkor is, hát még ha az sincs.A legtöbb válaszadó – gyalogos, biciklis és autós szempontból egyaránt – a Belvárosi híd szegedi lábát tartja a legrázósabbnak. Többször foglalkoztunk ezzel a gócponttal, amely egyébként is az ország legforgalmasabb biciklis csomópontja a kerékpáros szervezetek szerint ( Újratervezik az ország legforgalmasabb biciklis csomópontját ). Ott és a környező utcákban tavaly ősszel kétnapos forgalomszámlálást végeztetett az önkormányzat. Érdeklődésünkre akkor azt az ígéretet kaptuk, hogy idén nyárra megoldási javaslattal állnak elő. A legfontosabb cél az Újszegedről érkezők és az oda igyekvők segítése, gyorsítása.Az első hét közé azért jutott be több helyszín, mert élénk a forgalom, de nincs közlekedési lámpa, mint a Petőfi Sándor sugárúti csomóponton. Vagy éppen azért, mert van ugyan lámpa, de "tele zölddel" engedi át a szembemenőket és a kanyarodókat. Ilyen a Makkosházi körúti kereszteződés. Ezeken a pontokon tehát a közlekedők egymás KRESZ-tudására és előzékenységére számíthatnak. Ebből aztán sok konfliktus is adódik. A Szentháromság utcai viszont gyakorlatilag beláthatatlan a mellékutcából, ezért kockázatos.

A rendőrségtől adatokat kértünk, hogy kiderüljön, egybevágnak-e a statisztikák olvasóink tapasztalataival. Konkrét választ nem kaptunk. A megyei rendőr-főkapitányság annyit közölt, hogy folyamatosan együttműködik az önkormányzatokkal az útkereszteződések felülvizsgálatában, és ha indokolt, javaslatot tesznek azoknak. Ilyen ellenőrzéseket tartanak többek között tanévkezdés előtt az iskolák környékén. Ilyenkor körzeti megbízottak az illetékes önkormányzat munkatársaival ellenőrzik az intézmények körüli útkereszteződések, közúti jelzőtáblák és útburkolati jelek meglétét, állapotát.