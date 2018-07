225 kamion találkozott a Szikin - galéria

Majdhogynem rekordszámú, 225 kamion sorakozott fel Szegeden, a 28. Nemzetközi Kamionos és Country találkozó színhelyén. A 28. alkalommal megrendezett fesztivált 1990-ben szervezték meg először, akkor baráti bográcsozásnak indult.– amikor egy kört tesznek Szeged belvárosában a gépjárművek – szombaton a Sziksósfürdőn múlatták az időt a baráti társaságok. Szerencséjükre ezen a hétvégén az időjárás is a kedvükben járt, Hódi Tamás létesítményvezetőtől megtudtuk, a nyáron ez még csak a második olyan hétvége amikor jó idő van, így most sokan látogattak ki a Szikire. – Ritkán érkeznek ennyien, általában 200 alatt szokott lenni a kamionosok száma. Ám ez egy nagyon összetartó társaság, a buli pedig jó, így sokan barátokkal, családdal érkeznek – tájékoztatta portálunkat Ágoston Attila a találkozó főszervezője.Vida Franciska először 7 éves korában járt itt családjával, már akkor megragadta ennek hangulata. Azóta minden találkozón részt vett a 22 éves lány aki most már barátjával, és Jonhatan nevű motorjával érkezett. Mint mondja, a kamionok mellett a motorozás a nagy szerelme.Jöttek Balatonról, Győrből, Debrecenből, ám holland, belga és szerb kamionnal is találkozhattunk. Szombat délelőtt ügyességi versenyt szerveztek, délután az erő dominált, kamion- és kötélhúzó versenyen vettek részt a baráti társaságok. A versenyzőknek egy 9 tonnás nyergesvontatót kellett minél gyorsabban kézi erővel elhúzniuk. Mindkét számot a tavalyi bajnok Kis Vajda csapat nyerte. - Tizenkét család fogott össze, már évek óta járunk ide. Mi Békés megyében élünk, és ez a 11. kamionos találkozónk – mesélte a győztes csapat egyik tagja Kovács Gábor. Apósáék már 25 éve mindig itt vannak. - Feleségem a hét elején lejött a kempingbe és a hét közepén csatlakoztam hozzájuk, ilyenkor bejárjuk Szegedet is és itt töltjük a hetet – mondta Várkonyi Tibor. Egy szegedi szintén nagyobb társaság is remekül szórakozott, ők is rendszeres résztvevők, kora délután a kamion platóján fogyasztották az akkor készített zöldséges tárcsás húst.Este jubileumi koncertet ad a River együttes, amelyet a Compact Disco nagykoncertje követ, a napot estét szombaton disco zárja majd.Évek óta a találkozó legnagyobb látványossága volt a gyorsulási verseny a rakparton, idén azonban ez a program elmaradt, hiszen a hétvégén a Tiszán zajlik a sárkányhajó világbajnokság, mely miatt a rakpart hétfő délig le lesz zárva.