23 millióért öné lehet Szeged legfiatalosabb lakása!

“Szeged-Belváros egyik legszebb részén, Tisza-part közelében található ez a második emeleti, 68 m2-es, 2 szobás, konyha-étkezős, erkélyes exkluzív polgári lakás Egyedi, zárt kovácsoltvas korlátokkal díszített lépcsőházból jutunk a tágas előszobába ahonnan a 2 külön bejáratú szoba, fürdőszoba, WC valamint a konyha-étkező nyílik. A lakás teljes körűen felújított, minden elektromos vezeték ki lett kicserélve, a fa nyílászárók nyáron lettek frissen festve, redőnyökkel és szúnyoghálóval vannak ellátva.

Az eredeti tölgy parkettás nappali, amely hatalmas ablakainak köszönhetően nagyon világos és tökéletes helyszíne a családi beszélgetéseknek, baráti összejöveteleknek biztosít tágas teret a lakóknak, ahonnan az erkély nyílik, kilátással a Stefánia parkra. A konyha teljesen megújult, új konyhabútor és konyhagépek teszik élménnyé az itt töltött időt, az extra tárolást a háztartási helyiség biztosítja. A fürdőszobában egy sarokkád, valamint egy egyedileg ide tervezett fürdőszobaszekrény kapott helyet, amelyben a lakás fűtését szolgáló turbó kazán lett elhelyezve.A lakás fűtését turbó kazánról vezérelt radiátorok, a kellemes nyári hőmérsékletet egy hordozható klíma biztosítja. A lakás tartozéka, a beépített konyhabútor a konyhagépekkel és a bútorok valamint a lámpák külön megegyezés tárgyát képezik.Tömegközlekedése kiváló: pár perc sétára található a Széchenyi tér, amely Szeged forgalmas közlekedési csomópontja. A házban autóbeállási lehetőség nincs, de a közelben található parkolóházban elhelyezhetőek a gépjárművek. Gyalogosan néhány perc alatt juthatunk be a Kárász utcára.

A Tisza, a szépen kiépített rakpart, a Stefánia a közelben fekszik. A park kiváló lehetőség sétára, valamint játszótér is rendelkezésre áll a gyermekes családok részére. Gyalogosan 10 perc alatt juthatunk be a Kárász utcára. Minden korosztály számára, de befektetési célra is remek választás!"