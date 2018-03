24 ezer forintért is vehetünk érlelt mangalicahátsót húsvétra

Domaszék, Szeged - A multikban már 990 forintért is kapni előrecsomagolt füstölt- kötözött ,,lapockasonkát", de az igazi minőségi árut meg kell fizetni. Az egyik Mars téri hentesnél a szívsonkának kilóját 3150 forintért adják, de találtunk 24 ezer forintos mangalica hátsó sonkát is. Domaszékre is ellátogattunk, ahol Száraz Ferdinánd okleveles hentes- és mészárosmester árulta el a jó húsvéti sonka titkát.