24 métert is repült a gumicsizma a sándorfalvi "parasztolimpián" - fotógaléria

Csizmarúgásban ifj. Fekete László bizonyult a legügyesebbnek az első sándorfalvi „parasztolimpián", aki versenyen kívül mutatta meg, hogy miként kell egy gumicsizmát a lerúgnia az embernek a lábáról, hogy az 24,6 méter után érjen földet. Ez volt az egyik feladat, amit az egyéniben indulóknak teljesíteniük kellett a Falvi Betyárok és a Sándorfalvi Sólymok által szervezett programon, ahol az is kiderült, bizony vasvillával nem is olyan könnyű eltalálni egy szalmabálát. Volt olyan versenyző, akinek ez egyszer sem sikerült, ám a gyerekek remekül teljesítettek, Hajdú Inez és Metód egyaránt betalált a célba. Öt csapat is összemérte erejét szekértolásban, kalapácstartásban, valamint talicskatolásban. Ez utóbbi versenyszámot nehezítették is, egy hölgy ült ugyanis benne, úgy kellett végigtolni időre a pályán.

A Május 1. téren rendezett rendhagyó megmérettetésen a világ legerősebb emberének kilencszer megválasztott Fekete László és fiai is részt vettek, és ahogy Dudás Zoltán szervezőtől megtudtuk, a céljuk az volt, hogy egy újabb színfoltot vigyenek a kisváros életébe a különleges programmal. Megtudtuk, az a terve a lelkes szervezőcsapatnak, hogy minden évben ősszel rendezik meg a „parasztolimpiát", hogy a nyári fesztiválok után, de még a hideg idő beállta előtt összekovácsolják a helybélieket.

A csapatversenyt a Vadállatok fantázianevű formáció nyerte, ők egy süldő malaccal térhettek haza, míg egyéniben Enyingi János bizonyult a legrátermettebbnek.