250 millióból újult meg a Budapesti körúti rendelő - mutatjuk képeken is!

A 34 milliárd forint Szegednek címzett európai uniós támogatásból több városrészi egészségügyi intézmény felújítására is költenek: a Korondi utcait már átadták, a kiskundorozsmai egészségház tavaszra épül fel, jövőre a béketelepi rendelőintézetet modernizálják, a Gáspár Zoltán utcában pedig teljesen újat építenek – mondta el Botka László (MSZP) polgármester hétfőn a Budapesti körúti rendelő átadóján. A városvezető hozzátette, két év alatt egymilliárd forintot költenek az egészségügyi intézményekre, részben uniós forrásokból. Jelen esetben a 250 millió forintos fejlesztésből csaknem 94 millió volt a város önereje.Az épületet leszigetelték, kicserélték a nyílászárókat, és liftet is építettek az épületbe, amely immár teljesen akadálymentes. Modern eszközöket is vásároltak, így most már valóban 21. századi körülmények között tudják ellátni a betegeket. Szabó Sándor MSZP-s országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy 12 ezer lakost lát el a Budapesti körúti rendelő. A rekonstrukció 9 hónapja után hétfőtől megújult környezetben fogadhatják a betegeket az orvosok és védőnők.