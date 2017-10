25 éve Szegeden az OFFI - sok külföldön született magyar gyermeket honosítanak

Haladnak a korral

Pénteken Szegeden a 25 évvel ezelőtti irodanyitót ünnepelte az OFFI, ahova egykor közel húsz ember járt be dolgozni, mára a távmunka a jellemző. Kezdetben az írógépek kattogtak, majd a nyomtatók zümmögtek, mostanában kevesebb a papír. Ma már elektronikusan hiteles iratokat tudnak e-hiteles fordításként kiadni, egyetlen A4-es lap felhasználása nélkül, csak az interneten mozogva.

– Az első vezérigazgatói vizitem furcsán sikerült, éppen akkor voltak nálunk a rendőrök, és a főnöknek várnia kellett, míg ráértem – mondja Bálint József, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) szegedi területi igazgatója, hozzátéve, értesíteniük kell a hatóságot, ha hamis okmányt akarnak velük lefordíttatni.25 évvel ezelőtt azért jelentek meg Szegeden, mert a délszláv háború menekültjei annyi munkát adtak az irodának, hogy Budapestről célszerűnek látszott a frontvonalhoz közelebb jönni. Negyedszázaddal később is nagy a jövés-menés, de inkább a menés. – Mennek Németországba és Angliába dolgozni a magyarok, ezt mi is érzékeljük, végzettséget igazoló okmányokat fordítunk németre, illetve angolra – tudunk meg többet napjaink egyik legjellemzőbb megbízásáról. Sőt, táppénzes papírokat is lefordítanak, hogy kint igazolhassa távolmaradását a munkavállaló.Sok megbízást ad nekik a Németországban vagy Angliában született gyermekek honosítása – magyarra fordítják az anyakönyvi kivonatokat. – Itt is jellemző, de a területi irodához tartozó Debrecenre még inkább, hogy a határon túlról hozzánk járnak szülni az asszonyok, és amikor indulnak haza, azonnal kellene nekik a papír – mondja Bálint József.Az 1996 óta az irodánál dolgozó Battancs Anikó is mond példát a sürgős munkára.– Amikor a román és a bolgár férfi négy keréken viszi haza az autót Z rendszámmal, és délután 3 órakor esik be, hogy azonnal kell neki a fordítás, fizikailag is lehetetlen megcsinálni, így hiába nem akar, nálunk kell éjszakáznia – kapunk bepillantást a hétköznapokba.Hétköznapi, és szakmányban csinálják, hogy Szegeden végzett afrikai és ázsiai diákok angol nyelvű orvosi, fogorvosi diplomáit fordítják – németre. Vagyis olcsó és jó nálunk az orvosképzés, az ár-érték arány pedig versenyképes.Megtudjuk, 50 ezer karaktert nem lehet egy nap alatt rendesen lefordítani, csak ha több ember készíti, de az meg nem biztos, hogy tökéletesen harmonizál, és erre fel is hívják a figyelmet. – De ha életbe vágó, például pályázati határidő miatt kényszerpályán van az ügyfél, és ezen nagyon sok pénz múlik, természetesen elvállaljuk, ilyenkor a terminológiai ellenőrzésre kevesebb az idő – mondja az igazgató.Sok munkát kapnak a hatóságoktól, elég nagy volt a tempó a migránsválság idején. Ennek is köszönhető, hogy repertoárjuk a Pakisztánban és Afganisztánban is beszélt farsi és dari nyelvvel bővült. De régóta dolgoznak már a pastuval és a tamillal, továbbá gyakori az Indiában beszélt hindi nyelv is.Az elmúlt 25 év sztorikban is bővelkedik. Egyszer kerestek egy elkészült anyagot, jött érte az ügyfél, de sehol nem találták. Kiderült, a kolléganő az igazgatói székre tette, hogy semmiképp ne maradjon el az aláírás. – Ott volt a széken, rajta ült az azóta már megboldogult igazgató – emlékszik vissza Battancs Anikó. Tőle tudjuk a negyedszázad egyetlen fegyveres akcióját az irodában, a családbarát munkahelyen a magát elfoglaló kislány véletlenül megnyomta a pánikgombot, mire néhány perc múlva fegyveres vagyonőrök lepték el az irodát. A biztonság nem játék, védeni kell a pénzt és még inkább az okmányokat és a személyes adatokat.