25 éve tűzoltó: ranglétra és a nyugdíj helyett a vonulást választotta Nagy Róbert alezredes

Az alezredes tűzoltókarrierje sofőrködéssel kezdődött. Épp elmúlt 20 éves, amikor a szomszéd házban tűz ütött ki. Amikor megjöttek a lánglovagok, és eloltották a tüzet, megkérdezte őket, hogyan lehetne ő is tűzoltó. A kérdést tett követte, volt érettségije, C típusú jogosítványa, átment az igen szigorú fizikai és pszichológiai teszten, majd 1993. május elsején hivatalosan is tűzoltó lett.

Negyed évszázados tűzoltómúlttal a háta mögött elmondta, vannak olyan beosztottjai, akik azután születtek, hogy ő tűzoltó lett. – Olyan is van, aki fiatalabb, mint az én 1997-es születésű lányom, Kamilla. Több magas beosztású ember dolgozik a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál, akik szintén nálam kezdték – mesélte.

Tudta?



Nagy Róbert tűzoltó alezredes számos elismerésben részesült 25 éves pályafutása alatt: kapott belügyminiszteri jutalmat, és átvehette a legrangosabb szakmai kitüntetést, a Szent Flórián-érdemérmet. Hobbija a futás, ő az elnöke a helyi tűzoltó futóklubnak, amit 2005-ben alapítottak. Lefutotta a Bécs–Budapest és a Békéscsaba–Arad távot is. Felesége Nagy Edit fotóművész, aki leginkább tájképeiről ismert.

Nagy Róbert tűzoltó alezredesnek szerda délelőttig fogalma sem volt arról, hogy az újságban fog szerepelni. Kollégái a háta mögött, titokban hívták fel a figyelmünket a 46 éves tűzoltóra, és szervezték meg a találkozót. – Talán öten vagyunk ilyenek az országban – kezdte az alezredes. A vele egykorúak közül ugyanis sokan a 2012-es átszervezéskor vagy feljebb kerültek a ranglétrán, vagy akik megtehették, korkedvezménnyel nyugdíjba mentek. Róbert azt mondta, ő szereti az izgalmat és a csapatmunkát.– Akkor a kéthetes beszoktatás alatt csak 8 órás műszakban voltam, utána következett a vonulós munkakör. Eddigi pályafutásom alatt legalább ötezerszer vonultam. Sajnos nem számoltam, most már bánom – magyarázta.Nagy Róbert 1997 óta szolgálatparancsnok, 53 fő beosztását, szabadságát intézi, de azt mondja, jóval több ez egy főnök–beosztott viszonynál.– A pályájukat is egyengetni kell, istápolom őket. Büszke vagyok arra, hogy meghívnak a lakodalmukra. Ezt másképp nem lehet csinálni, itt egymásért dolgozunk. Ha eloltunk egy tüzet, vagy felszámolunk egy balesetet, az nem az én érdemem, hanem mindannyiunké. Egy család vagyunk – fogalmazott.Róbert megúszta komoly sérülés nélkül, de sajnos történtek olyan balesetek, amelyben kollégái sérültek meg súlyosan. Erről úgy beszélt, hogy érzelmileg muszáj távol tartani magukat a történtektől, de mégis empatikusnak kell lenniük. – Volt olyan kolléga, aki ezt nem tudta feldolgozni, és besokallt – tette hozzá.Nagy Róbert tűzoltó alezredes az ügyeletes Kádár András zászlós mellett. Az átlagos szegedi vonulások száma évente 800–1200 közötti, de idén ez a szám az extrém meleg és a viharok miatt már most 1567.A riasztástól számítva két percük van a tűzoltóknak, hogy elkészüljenek, ezért a csizmák a nadrággal a tűzoltó szerkocsi mellett állnak készenlétben.