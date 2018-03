262 milliót költenek az Agyagos utcai intézményre - Júliusra újul meg a bölcsőde

Két év alatt összesen 8 milliárd forintot fordítanak Szegeden gyermekvédelmi és oktatási intézmények felújítására, túlnyomórészt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elnyert forrásokból – mondta el lapunknak Botka László polgármester az 1980-as években épült Agyagos Utcai Bölcsőde felújítása kapcsán tartott sajtótájékoztatón.– Az EU elsősorban az energetikai korszerűsítést támogatja, így – akárcsak a korábbi beruházásoknál – itt is a nyílászárókat cserélik ki, megújul a fűtési rendszer, és napelemek kerülnek az épületre. Az önkormányzati támogatási keretből pedig a burkolatok újulnak meg, továbbá a mellékhelyiségek. Ezeken felül a kivitelező leszigeteli a lapostetőt és a homlokzatot – sorolta a városvezető.Kiegészítésként Szabó Sándor MSZP-s országgyűlési képviselő elmondta, a mai kor elvárásaihoz igazodva az intézmény akadálymentesítését is magában foglalja a fejlesztés.A gondozók és a gyerekek várhatóan júliusban vehetik birtokba a megújult bölcsődét, addig a Hajlat utcai, a Cső utcai és a Rókusi körúti intézmények fogadják be őket.Gyerekek helyett a kivitelezők vették birtokba a bölcsődét.