27 helyet lépett hátra a Szegedi Tudományegyetem a világranglistán

A rangsorra felkerült hét magyarországi intézmény közül a Pécsi Tudományegyetem öt helyet rontott, így a 127., az ELTE 8 helyet zuhant, így a 131.Miután tavaly óta 46 helyet zuhant, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem például idén épphogy felfért a legjobb 200 intézmény közé. A Debreceni Egyetem és a Corvinus Egyetem pedig a 300-as listán vannak ugyan, de az első kétszázba nem fértek be -

A hazai felsőoktatási intézmények közül egyedül a Semmelweis Egyetemnek sikerült javítania. A Rio de Janeiro-i Püspöki Katolikus Egyetemmel osztozik a 61. helyen.

A felsőoktatási intézmények rangsorát évről évre felállító THE összesített listáját brit és amerikai egyetemek vezetik, de a fejlődő gazdaságú országok intézményeit a listakészítők külön „súlycsoportban" is megmérik. 11 kelet-európai ország mellett itt listázzák például Taiwan, az Egyesült Arab Emírségek, Ciprus vagy Törökország egyetemeit is. De itt versenyeznek Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-Afrikai Köztársaság, vagyis a BRICS államok intézményei is: a lista első helyét is öt éve birtokolja a Pekingi Egyetem. A Csinghua Egyetem ugyancsak megőrizte tavalyi második helyét. A bronz idén a moszkvai Lomonoszov Egyetemé.