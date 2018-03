2800-3400 forint a csontos bárányhús kilója, a tojás nem drágult húsvétra

Tudta?



A hazai húsvéti tojásfogyasztás 200–220 millió darab, ami az éves mennyiség 10-11 százaléka. A KSH szerint a magyar ember évente 223 tojást eszik meg – az utóbbi adattal az uniós mezőny első felében vagyunk. A négy kapható méretből a háziasszonyok a közepeset (M) részesítik előnyben, a legtöbb receptben is ez szerepel.

Húsvét előtt kibővül a Mars téri piac bárányhúskínálata, van, ahol már el is fogyott az első adag, és mára várják a következőt. A Coopter Plus húsboltjába kedd délután érkezett a friss áru. – Nálunk 2800 forint a fél vagy egész bárány kilója, a külön comb 3400 – mondja Csehó Tibor két vásárló között, hozzátéve, ez persze csontos hús, és egy 25 kilós élő állatból jellemzően 10-12 kiló marad.Az Irén csarnokban, a Tanyasi Hús Kft. boltjában vevőcsalogató fél bárányt látunk a pultban. – 2750 forint kilója, nálunk nincs is másféle ár, a fél bárányt még elfelezzük, de tovább már nem aprózzuk – mondja Slivkáné Zsíros Éva . Kolléganőjével, Engi Zsoltnéval úgy vélik, jobb a békesség, és így elkerülhető a vita, hogy melyik a legjobb része a báránynak.Az újszegedi Prima Novában sincs nagy árkülönbség a két vége között, a bárány eleje 3199 forint, a hátulja 200-zal drágább – egészben viszont csak 2799 forint egy kiló. Az Auchan már több mint egy hete kínálja az ünnepre valót, a csontos háztáji bárány pörkölthúst 2990, a báránycombszeletet 4369 forintos kilónkénti áron. Ínyencek a Tescóban vásárolhatnak ír báránylapockát 4999 forintért.Hozunk be bárányt, de inkább kifelé megy. – A tavalyi 120 ezernél 10-15 százalékkal kevesebb lehet idén a húsvéti export Olaszországba, mivel az állatok súlya a korai ünnep miatt nem éri el az értékesítéshez szükséges méretet – nyilatkozta a Juh Terméktanács elnökhelyettese. Bátor Árpád hangsúlyozta, a kivitel 80 százaléka tavaly az olasz piacon kötött ki, a közel 520 ezer bárányból minden ötödiket húsvétra szállították. Korábban Itália 13–20 kilós állatokat igényelt, a családok felet vagy egy egészet is megvásároltak, mára grillezett bárányokra van kereslet, ezekhez 20-27 kilósan vágják az állatokat. Az élő, 20-24 kilogrammos pecsenyebárány ára tavaly kilónként 2,8 euró – mintegy 850 forint – volt, ez idén várhatóan 3,1 euróra nő.– A tavalyi rovarölő szeres botrány miatt egy időre eltűnt a magyar piacról az importtojás, mára újra tömegével érkezik a boltokba, ez nyomja lefelé az árakat húsvét előtt – nyilatkozta Csák Gyula , a Csabatáj Zrt. vezérigazgatója. Szerinte az áruházláncok akcióival nem az a baj, hogy két hétre visszaesnek az árak, a problémát az jelenti, hogy ez az év egészében hatással lehet az árak alakulására.– Húsvét előtt jellemzően felmegy a tojás ára, idén azonban nem így történt, 54 forint a legnagyobb, az XL méretű darabja, mert túl sok jött be importban – mondja Kotogány János kereskedő a Mars téri nagycsarnokban. Náluk 58 forinton tetőzött az ár, vagyis nem lépte át a 60 forintos lélektani határt, amivel sokan riogattak.Megtudtuk, már csak a nagyon korai húsvét miatt is drágább lehetne a tojás, hiszen kevés a napfény, a házi tyúkok még kevesebbet tojnak. – A fiatalok is májusban szerelmesek, emlékszik még rá? – kérdezi Kotogány úr, amire csak bólogatni tud az újságíró. Az M-es tojást egyébként 44 forintért adják, és persze egymást érik a (törzs)vevők. Rácsodálkozunk egy nagy adag fehér héjú tojásra is, kiderül, lengyel import, és szívesen viszik a lányok, asszonyok festeni. – Enni is hibátlan, Budapesten megfőzik, megpucolják, és 5 literes vödörben sós lében szállítják ki a hidegkonyhára ezt a fajtát – mondja Kotogány Jánosné Egy „házzal" arrébb, a kondorosiaknál Hatvani Mihály vesz 20 tojást Ördögh Andrásnétól, a legkisebb méretűből, mondja, neki az is elég. – Rántottának is szeretem, de most a húsvét kapcsán jó néhányat meg is főzünk belőle – avat be az ünnepi készülődés egy kis részletébe.