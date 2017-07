2 év után lesz újra állandó vezetője az iskolának: csak az EMMI akarta az új igazgatót Algyőn

A véleménynyilvánításra jogosultak véleménye nem köti a döntéshozót, így az EMMI az algyői szülői munkaközösség Pál Ildikó ellen összegyűjtött aláírásait sem vette figyelembe. A szülők nem akarnak csöndben maradni, megvitatják, hogy mit tehetnek a döntés ellen - képünkön a szülői munkaközösség vezetője látható. Fotó: Török János

– Szakmailag és emberileg is értetlenül állok az előtt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma indoklás nélkül elutasította pályázatomat az iskola igazgatói posztjára – mondja szomorúan Horváthné Kunstár Andrea. Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola megbízott igazgatója az elutasító határozatról pénteken kapott e-mailt a minisztériumtól.Az iskolai igazgatói poszt körüli kálvária két éve kezdődött. Ekkor járt le Iván Zsuzsanna korábbi vezető mandátuma, aki tovább szerette volna igazgatni az iskolát. A kiírt pályázatra ő és Gondáné Pál Ildikó jelentkezett. Akkor a közalkalmazotti közösség egyértelműen a korábbi igazgatónő pályázata mellett foglalt állást, Pál Ildikót elutasították. Az EMMI végül mindkét pályázatot alkalmatlannak találta, Iván Zsuzsanna ezért elhagyta az iskolát.Az egyik igazgatóhelyettes vállalta a megbízott intézményvezetői státuszt, majd az újra meghirdetett igazgatói posztra immár hárman pályáztak. A három pályázat közül Horváthné Kunstár Andrea és Talla Szilvia pályázatát az előzetes véleményformálásra jogosult összes szervezet, többek között a tantestület, a szülők és a polgármesteri hivatal is támogatta. Gondáné Pál Ildikó pályázatát akkor is elutasították.

Az EMMI a három közül végül egyik pályázatot sem támogatta, majd pár héttel ezután egy évre mégis megbízták Kunstár Andreát az intézmény vezetésével. Ez a mandátum járt le most, az igazgatói posztra Kunstár Andrea mellett Gondáné Pál Ildikó pályázott, akit a tanári kar nagy többsége ismét elutasított. Azt is megírtuk, hogy az iskola szülői munkaközössége aláírásgyűjtésbe kezdett Pál Ildikó ellen: ne akarjon intézményvezető lenni a nagyközségben. Közel 700 szignót gyűjtöttek össze.– Én arról kaptam értesítést pénteken, hogy sikeres volt a pályázatom az igazgatói tisztségre – közölte lapunk érdeklődésére Gondáné Pál Ildikó. Azt mondta, hogy először szeretné megvárni, amíg hivatalosan is kézhez kapja kinevezését, majd az iskola átadása-átvétele után azonnal le szeretne ülni minden munkatársával, hogy az új tanévet egy nyugodt légkörben kezdhessék el.Kunstár Andrea azt mondta, az átadás-átvétel után nem szeretne tovább maradni az algyői iskolában. – Megbízott igazgatóságom alatt az iskola újabb három évre megkapta az akkreditált kiváló tehetségpont címet, valamint olyan bázisiskola lett, amelyből csak nagyon kevés van a megyében. Júniusban a környezettudatos nevelés miatt vehettünk át egy díjat. A pedagógusok minősítési eljárásában 99 százalékot szereztem. Azt hittem, mindez elég lesz ahhoz, hogy folytassam a megkezdett munkámat – magyarázta.A településen többen úgy vélik, hogy az ügyben politikai döntés született: az új igazgatónő férje a helyiFidesz–KDNP önkormányzati képviselője.