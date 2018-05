2 éve tudjuk, hogy szigorodik az adatvédelem - Nagy a kapkodás, nyakunkon a határidő, óriásbírság jár a hibázónak

Személyes adat



A rendelet szövege szerint minden személyes adat, ami alapján egy ember azonosítható, például a név, telefonszám, lakcím, e-mail-cím és más online azonosítók ugyanúgy, mint az illető „testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó" tényezők. Extra védelmet élveznek az olyan érzékeny adatok, mint a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szexuális életre, egészségi állapotra vonatkozóak.

Péterfalvi Attila szegedi előadására sokan kíváncsiak voltak. Archív fotó: Karnok Csaba

Az elmúlt évek legnagyobb érdeklődéssel kísért eseményeit szervezte március első felében, illetve május 3-án a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a határidő előtt le kellett zárni a jelentkezést. Május 25-én lép életbe az új GDPR, az Unió adatvédelmi rendelete, amely a korábbinál szigorúbb a személyes adatokat is kezelő vállalkozásokkal szemben, és brutális büntetéseket helyez kilátásba. Szentesen, Csongrádon, Hódmezővásárhelyen is tartottak már rendezvényt, Szegeden többet is, és május 9-én is lesz egy Makón.Péterfalvi Attila, a GDPR magyarországi végrehajtásáért felelős adatvédelmi hatóság elnöke Szegeden arról beszélt, nem úszható meg, hogy a cégek ne tekintsék át adatkezelésüket, megfelelő-e a jogalap, tudják-e garantálni az adatok biztonságát. Elismerte, már ahhoz is rohamtempó kell, hogy az információs törvény módosítása határidőig átmenjen az újonnan összeülő országgyűlésen.Az elnök hangsúlyozta, nem a média sokkolja az adatkezelőket, hiba esetén a büntetés valóban brutális lehet. Az eddigi, európai összehasonlításban enyhének számító, 20 millió forintos maximális hazai bírság 20 millió euróig, azaz több mint 6 milliárd forintig emelkedhet.Fontos feltétel, hogy az adatokat csak célhoz kötötten és csupán az ahhoz szükséges mértékben és ideig lehet gyűjteni, kezelni és megőrizni. Vagyis a cégek csak azt gyűjthetik be, amire tényleg szükségük van a kínált szolgáltatás teljesítéséhez, és ha ez megtörtént, az adatokat törölniük kell.– Cégünk adatvédelmi és adatkezelési szabályzata május 25-étől megújul, szeretném tájékoztatni, hogy az e-mail-cím, amelyen megkerestem, valamelyik vagy akár több sajtólistánkban szerepel – kaptam a napokban elektronikus levelet egy kommunikációs cégtől. Ha szeretném megtudni, hogy a címen kívül milyen adatokat tárolnak rólam, kereshetem adatvédelmi felelősünket. Felsorolják az általuk képviselt másfél tucat vállalatot és márkát – sok ismerős nem volt közöttük, de a Peugeot igen, onnan kapok sajtóközleményeket.A legtöbb fejfájást a szakértők szerint a személyes adatok törlése fogja okozni, mert nem magától értetődő, hogy egy rendszer képes-e erre. Régen a nagy cégnél volt egy irattár, benne az összes munkavállaló aktájával, esetleg volt néhány számítógép, jó esetben helyi hálózatban. Ha valaki itt kérte az adatai törlését, kivették az aktáját, ledarálták, és megnyomták a törlés gombot. Most ezek az adatok ott vannak a munkatársak egymásnak küldött e-mailjeiben, a biztonsági mentésekben, a törlés így gyakorlatilag lehetetlen.– Az iratmegsemmisítők hazai piacvezetője cáfol minden olyan híresztelést, ami arra buzdítja cégeket, hogy cseréljék le eddigi eszközeiket, és váltsanak a DIN-P4-es biztonsági szintű – konfetti vágású – iratmegsemmisítőkre – írta szerkesztőségünknek Kreutz László, a Felleges Hungary Kft. ügyvezetője. Hangsúlyozza, a GDPR nem kötelez senkit arra, hogy egyfajtával dolgozzon, csupán a szakszerű, biztonságos iratmegsemmisítést írja elő.