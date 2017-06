2 évet várt, de megjött a baba a vak Veronikához

Az aggodalom évei

Nagyon félt a találkozástól

Ha Veronika megsimogatja Lizát, ˝látja˝, milyen szép. Fotó: Török János

– Mintha áramütés ért volna, végigfutott rajtam a bizsergés – Csontos-Dér Veronika alig hitt a fülének, amikor az Alfa Szövetség védőnője telefonon hívta őket, hogy egy asszony számukra adná örökbe a lányát.– Én meg sokáig úgy éreztem, hogy nem igaz, biztos hívnak majd, hogy vissza az egész – meséli Csontos Csaba a hitetlenkedését, miután meghallották a jó hírt.Az örökbefogadásra váró szülők névsora hosszú – Csontosék már két és fél éve vártak arra, hogy sorra kerüljenek.Főként attól tartott a Csontos házaspár, hogy bár jogilag az egészséges párokkal egyenértékűen vállalhatnak gyereket, mégis Veronika vaksága miatt csekély az esélye annak, hogy valaki rájuk bízza a gyermekét. Lapunkban is megírtuk (2016 október 28.: Veronika vakon szeretne gyermeket), hogy Csontosék a nyílt örökbefogadás mellett döntöttek, mert nem szerették volna éveken át titkolni a gyermekük előtt azt, hogy miként került a családba, és ki a szülőanyja, így tisztábbnak vélték a helyzetet. Most akadt egy asszony, aki lemondott kislányáról, így Veronikáéknak február negyedikén gyermekük „született".– Még a szülés előtt találkoztunk az asszonnyal, nagyon tartottam tőle, hogy meggondolja magát, vagy kérdéseket tesz fel azzal kapcsolatosan, hogyan leszek képes látássérültként felnevelni a gyermeket – vallja be Veronika. Végül egy kellemes beszélgetés lett a találkozóból, a kislány születése előtt egy héttel kávéztak együtt.

Úsznak a boldogságban

– Meglepett, hogy a nő nem a napi teendőkről kérdezett, hanem arról, hogyan fogom tudni, hogy szép a kislányunk – meséli még mindig megütközve Veronika, aki megnyugtatta, hogy ő simogatással is képes kitapogatni a vonásokat, biztosan tudni fogja, hogy szép-e.– Ekkor fogtam fel, hittem el valójában, hogy hamarosan gyermekünk lesz – idézte fel a pár hónappal ezelőtt történteket Csaba, aki csak ezután a találkozó után állt neki a lakásuk átalakításának, hogy minden készen várja majd a jövevényt.– Nem kellett változtatni az életünkön, csupa mosoly minden napunk – Veronika és Csaba még mindig hihetetlennek látják, hogy rájuk mosolygott a szerencse. Mindketten örülnek, hogy összehozta őket a sors az Alfa Szövetséggel, mert úgy gondolják, hogy más szervezeteknél sokkal lassabban érték volna el a céljukat. Valójában mostanra nyugodtak meg teljesen. Miután hazahozták a kórházból a csecsemőt, még hat hét kellett a hivatalos végszó kimondására, eddig lett volna lehetősége a szülőanyának meggondolnia magát. Ez márciusban letelt, azóta sziklák gördültek le a házaspár szívéről, és nyugodtan élik hétköznapjaikat Lizával.