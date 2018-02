2 ezer ember áramellátását oldották meg napelemekkel - Okosfalut is fejleszt a szegedi egyetem

Ezzel a városokban javul a mérés és az elosztás, de jobb lesz kistelepülések energiaellátottsága is. Az 1,6 milliárd forintos uniós támogatást nyert programban részt vesz a Pannon Egyetem és a YAZOO-Systems is.



Egyebek között kifejlesztenek egy energiaelosztást végző irányító rendszert, amely a felhasználóknál felszerelt okos mérőeszközöktől érkező adatok alapján optimalizálja a fogyasztást és képes előre jelezni egy-egy terület energiafelhasználását is. A program tervezett időtartama 3 év, ennek során Szegeden egy Sagemcom kutatási és fejlesztési központ jön létre, ami 12 új munkahelyet teremt.

– Az egyetem dolga, hogy innovációs motorja legyen a Dél-alföldi régiónak és a határon is átnyúló területeknek és ez nem megy ipari partnerek nélkül – hangsúlyozta a hétfői sajtótájékoztatón Fendler Judit, az SZTE kancellár asszonya, hozzátéve, a tőke intenzív fejlesztésben nem tudnak olyan erősek lenni, ezért kell a tudásalapúra koncentrálni.



Dubi Zoltán, a Sagemcom Magyarország Kft. ügyvezetője azt hangsúlyozta, hogy ez életük első pályázata kutatásfejlesztésre és sikerét köszöni a két egyetemnek, valamit a francia és a német kollégáknak, akik úgy döntöttek, fejlesztési központot hoznak létre Magyarországon. A szegedi kötődésű szakember szerint – egykor a Tiszanetet működtették, míg 2000-ben lábon meg nem vette őket a Matáv – a 31 éves Sagemcomnak ez nagy kitörési lehetőség. A cég benne volt az online pénztárgépek üzletében, 2016-ban pedig MAVIR-nak központi okosmérő rendszert készített, 100 ezer végponttal, vízre, gázra, villanyra és távhőre is használhatót.



Óvári Szilád, a Sagemcom fejlesztési központ vezetője hangsúlyozta, párhuzamosan fut az okosváros és az okosfalu program. Utóbbi a külvilágtól elzárt települések számara képes energiát biztosítani. Túl vannak már egy madagaszkári tesztprogramon, a magyar GDP-nek csak töredékére képes országban 2 ezer ember áramellátását oldották meg napelemekkel és okosmérőkkel. A programban fontosak a közepes megbízhatóságú, de nagyon olcsó rendszerek, a mobilfizetési szolgáltatások, ezen belül is az előrefizetős mérőórák.