2 kisebb baleset se okozott gondot: Lengyelországban remekelt a Szegedi Kortárs Balett

A Szegedi Kortárs Balett csapata már hazafelé tart Lengyelországból, ahol két darabjukat is előadták. Az Inter-

national Theatre Dance Festivalt nyolcadik alkalommal rendezték meg, ahol először szerepelt magyar társulat is.



– Két olyan darabot vittünk el, amelyet Juronics Tamás koreografált. Nagyon jól sikerült az előadásunk, jólesett a tarnówi vendégszeretet. Sajnos két kisebb baleset ért bennünket az utunk során, de mindenki jól van – mesélte Pataki András igazgató. Borovics Tamás A négy évszak – Feminizmában a halált alakítja. Számára volt egy kritikus nap, amikor kérdéses volt, végig tudja-e csinálni a produkciót. Végül remekül helytállt. Egy táncosunkat is sérülés érte. Előadás után egy rossz fordulat miatt agyrázkódás gyanújával mentek klinikára Tarnówban. De már mindenki jól van – közölte.



– Egy kis pihenő következik, ha hazaérkezünk. Több mozgalmas úton vagyunk túl már az évadban. Jártunk Szatmárnémetiben és Belgrádban is. Felújítjuk a Diótörőt, hiszen decemberben játsszuk Szegeden, a fővárosban pedig az Álomutazókat adjuk elő, amelyet tavaly legalább 50 ezren megnéztek.