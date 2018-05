3000 éves települést találtak Kübekháza határában

Új út és határátkelő készül Kübekháza és Rábé között, amelynek nyomvonalán már tavaly és két éve is régészeti feltárásokat végeztek. Kiderült, hogy Árpád-kori, illetve bronzkori település volt a területen, mivel pedig ezeket a kivitelezés földmunkái veszélyeztetik, jelenleg régészek dolgoznak a területen, megelőző feltárást végeznek.



– Korábban ismert lelőhelyek mellett újakat is találtak a szakemberek, kiderült, hogy jóval nagyobb és jelentősebb volt az itteni bronzkori település, mint amire korábban gondoltunk – mondta el lapunknak Sóskúti Kornél, a Budavári Kft. szakmai vezetője. – Háromezer éves lakóházakat, kemencéket, karámkerítő árkokat találtuk, illetve előkerültek már állatcsontok, kerámiatöredékek és bográcsok, fazekak is. A leletek, amelyek a Maros-kultúra településnyomai, sokkal intenzívebb benépesedésre utalnak Kübekháza környékén, illetve a Marostól délre fekvő területeken, mint amiről eddig információnk volt.



Mivel az épülő új út ezeken a lelőhelyeken halad keresztül, a régészek a leleteket kiszedik a földből, az épületmaradványokat pedig lefotózzák, bemérik és dokumentálják. Ezután a bronzkori falut visszatemetik, és felette elkezdődhet az építés.