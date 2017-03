300 fenyőt vágtak ki engedély nélkül Baktóban

A fakivágás szabályai



Sem a magán-, sem az egyéb tulajdoni formában lévő erdőterületek tulajdonosai nem csinálhatnak a tulajdonukban lévő erdővel azt, amit akarnak. A fakitermelést az erdőtörvény szabályozza. 1. A fakitermelésre az erdészeti hatóság ad ki erdőtervet az erdőgazdálkodónak a bejelentést követően. Ez tartalmazza többek között a fakitermelési lehetőségeket. 2. Az erdőnek nem minősülő, külterületen található faállomány fásításnak tekintendő. Ebben az esetben is be kell jelenteni a tervezett fakitermelést az erdészeti hatóságnak. 3. Ha az erdő tulajdonosa nem tartja be a szabályokat, bírságot szab ki rá az erdészeti hatóság, amelynek összege a kitermelt faanyag után köbméterenként 20 ezer forint. 4. Amennyiben a szabályokat megszegő személy nem erdőgazdálkodója vagy tulajdonosa az adott területnek, az erdővédelmi bírság összege 30 ezer forint köbméterenként. 4. A jogosulatlan fakitermelés szabálysértésnek minősül, és 5–150 ezer forint pénzbírsággal sújtható.

A megye leghíresebb erdőgazdálkodója



Csongrád megye leghíresebb erdőgazdálkodója Lázár János. A Miniszterelnökséget vezető miniszternek a legfrissebb vagyonnyilatkozata szerint e tevékenységéből tavaly bruttó 3 millió forint jövedelme volt. Lázárnak a szántóin túl közel 10 hektár erdője van Hódmezővásárhelyen.

– Itt régebben fenyőerdő állt, a fákat 1977-ben telepítették – mutatta a tarra vágott területet Borsi Ferenc nyugdíjas erdész Baktóban, a Csongrádi sugárúti volt tanpálya melletti úton. Az erdészeti szakközépiskola tangazdaságával szemben, az út túloldalán, mintegy 900 négyzetméteren teljesen kiirtották az erdőt. A magántelken a jókora betontörmelékdomb mellett maradt néhány húsz méter körüli fenyő.– Mintegy háromszáz fát vágtak ki, amit több hatóságnak is jeleztem, és a városi főépítésznek is írtam. Azt a választ kaptam, hogy a területet az utcai telekhatártól befelé, a villanyvezetékig a közgyűlés alacsony laksűrűségű lakóterületi övezetbe sorolta 1999-ben. A villanyvezetéken túli rész egészségügyi, szociális és turisztikai erdőterület – mondta Borsi.– Úgy tudjuk, a tulajdonos nem kért engedélyt az ipari méretű fakivágására – mondta Bojtos Ferenc . A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület irodavezetője hangsúlyozta, a baktói erdő a Szegedet körülölelő zöldgyűrű szerves része.– A város körüli véderdő leginkább szűrőként működik, megfogja a porszennyeződést. Ez nagyon fontos Szegeden, ahol a legtöbbször Sándorfalva felől fúj a szél. Óriási probléma lehet abból, ha megbontják az egységet, és nagyon megritkítják a baktói erdőt. Tartunk attól, hogy újabb fákat vágnak ki – magyarázta Bojtos. A természetvédők azt szeretnék elérni, hogy az erdészeti hatóság írja elő a tulajdonosnak a 70 százalékos visszatelepítési kötelezettséget.– A tulajdonos nem kért előzetes engedélyt a 900 négyzetméter területet érintő fakitermelésre – tájékoztatta lapunkat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kormánymegbízotti kabinetje. Az erdészeti hatóságnak Kecskeméten van a dél-alföldi központja. „Ezért az erdőfelügyeleti osztály jogosulatlan fakitermelés ügyében lefolytatta a hatósági eljárást, megállapította a jogosulatlanul kitermelt fatérfogatot, és ennek alapulvételével állapította meg a bírság összegét" – válaszolta a kabinet, de azt nem írták, mennyire büntették az erdőirtót. Kötelezheti-e a hatóság a tulajdonost, hogy telepítse vissza az erdőt? A válasz szerint az erdőfelügyeleti osztály írhatja elő a kitermelt, kipusztult erdő helyén a visszatelepítést, erdőfelújítást. De hozzátették, a felújítási kötelezettség alól mentesülhet az erdőgazdálkodó vagy tulajdonos, ha ezt kérelmezi, és „az erdőfelügyeleti osztály engedélyezi az erdő más célú igénybevételét az erdőtörvény megfelelő szabályozása alapján".– A terület korábbi tulajdonosa irtotta ki az erdőt – jelentette ki a jelenlegi tulajdonos. Tóth István hangsúlyozta, ő 2015 végén már egy bozótos-tisztást vett át, amin csupán gaztalanítást végzett. A földhivatali nyilvántartásban beépítetlen, a városrendezési tervben pedig beépíthető területként szerepel a telekrész.– A betontörmeléket is az előző tulajdonostól örököltem meg, amit fel kívánok használni az építkezéskor. A pletykákkal ellentétben nem lakóparkot vagy hulladéklerakót, hanem egy családi ház méretű, földszintes, 200 négyzetméteres, környezetbe illő épületet szeretnék emelni, mely irodaként és raktárként szolgál majd – mondta Tóth István. A vállalkozó hangsúlyozta, nem tervez környezetterheléssel járó tevékenységet. – Megtartom a területen a meglévő, ép fákat, sőt azok számát gyarapítani is szeretném – mondta Tóth István.