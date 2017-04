300 forinttal és egy kofferral kezdtek új életet

Legelső minden reggel a mamának egy puszi, viszem neki a kávét, és ötven éve behozom a kapuból a Délmagyarországot. -Buka Viktor-

Ugye így volt, kedves? Még aznap éjjel megkértem a kezét – simította meg felesége karját a 89 esztendős Buka Viktor. Szombaton sándorfalvi lányánál ünnepelte vaslakodalmát a szegedi házaspár. Viki bácsi 1952. április 21-én kelt egybe a nála négy évvel fiatalabb Erzsi nénivel.Együtt töltött 65 évükről elmesélte, két gyermekük, három unokájuk és négy dédunokájuk született. Viki bácsi nem hazudtolta meg tizenöt, vőfélyként töltött évét: fennhangon, ízes versikékkel, nótákkal fűszerezve mesélt.Kiderült, Viki bácsi Sátoraljaújhelyen nőtt fel, onnan sorozták be három évre Mórahalomra, a határ mellé. Ott egy bálon ismerkedett meg a jövendőbelijével. Sátoraljaújhelyen telepedtek le. Mivel az ifjú feleséggel az anyósa és sógornője rosszul bánt, fogták magukat, és 300 forinttal, egy kofferral meg ami rajtuk volt, elindultak a semmibe. Bíztak a jóistenben, és hogy a férfi dolgozni bír. Így is történt.Szeged határában egy tanyán kezdtek új életet. Viki bácsi előbb a kísérleti gazdaságban, majd a halgazdaságban, végül a Felszabadulás téeszben kapott munkát. Mivel gyerekkorában a nagybátyja mellett magába szívta a vőfélykedés csínját-bínját, hétvégente lakodalmakon is szerepelt.Utoljára, túl a nyolcvanon, unokája lakodalmát vezényelte le. Ma is nevelnek jószágot, és gondozzák a kertjüket. – Legelső minden reggel a mamának egy puszi, viszem neki a kávét, és ötven éve behozom a kapuból a Délmagyarországot. Mama olvassa a nagybetűket, én meg hallgatom – mesélte mindennapjaikról Viki bácsi.